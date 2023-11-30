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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Олень-путешественник провел осмотр ростовчан и уплыл по делам на левый берег

Олень-путешественник провел осмотр ростовчан и уплыл по делам на левый берег

30 ноября 2023, 09:34
Фото: pxhere
Олень-путешественник провел осмотр ростовчан и уплыл по делам на левый берег

Олень-путешественник приплыл в Александровку в Ростове-на-Дону

Жители Александровки в Ростове-на-Дону встретили оленя, который приплыл к ним по реке, сообщили они в Telegram.

Горожане рассказали, что днем из реки появился олень, который немного постоял на берегу, осмотрел обстановку и находящихся здесь людей. А после он снова забрался в реку и отправился в сторону левого берега.

Ростовчане сняли видео, на котором видно перемещающуюся по воде голову с рогами.

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Олень-путешественник провел осмотр ростовчан и уплыл по делам на левый берег
Видео: Видео Вести-Дон / pxhere

Пользователи в комментариях написали, что оленю некуда деваться из-за плотной застройки и отсутствия лесов. Поэтому они выбираются к людям с поисках себе жилья.;

«Как их бедных жалко. Не просто так уходят с естественной среды обитания. Ни людям, ни животным покоя нет», — пишут горожане.

Ранее эколог рассказал, чем заканчивается охота на диких кабанов в Ростовской области.

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