Олень-путешественник провел осмотр ростовчан и уплыл по делам на левый берег

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Горожане рассказали, что днем из реки появился олень, который немного постоял на берегу, осмотрел обстановку и находящихся здесь людей. А после он снова забрался в реку и отправился в сторону левого берега.
Ростовчане сняли видео, на котором видно перемещающуюся по воде голову с рогами.
Пользователи в комментариях написали, что оленю некуда деваться из-за плотной застройки и отсутствия лесов. Поэтому они выбираются к людям с поисках себе жилья.;
«Как их бедных жалко. Не просто так уходят с естественной среды обитания. Ни людям, ни животным покоя нет», — пишут горожане.
Ранее эколог рассказал, чем заканчивается охота на диких кабанов в Ростовской области.