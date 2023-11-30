Падение беспилотника на трассе М-4 в Ростовской области оказалось фейком

Однако, по словам авторов канала «Война с фейками. Ростов», место съемки находится не в Ростовской области, кроме того, само видео архивное — ему больше одной недели. Вместе с этим ни один из автомобилистов, что ехал по трассе М-4 «Дон» 29 ноября, не сообщал о подобном инциденте, хотя падение дрона не могло остаться незамеченным.