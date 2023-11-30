Падение беспилотника на трассе М-4 в Ростовской области оказалось фейком

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
В четверг, 30 ноября, в Telegram-каналах стали распространять видео с якобы результатами падения беспилотника на Лиховский мост на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На видео мужчина ругается нецензурной бранью, снимая задымление на трассе, он утверждает, что автомобили стоят на «аварийках» из-за рухнувшего беспилотника.
Однако, по словам авторов канала «Война с фейками. Ростов», место съемки находится не в Ростовской области, кроме того, само видео архивное — ему больше одной недели. Вместе с этим ни один из автомобилистов, что ехал по трассе М-4 «Дон» 29 ноября, не сообщал о подобном инциденте, хотя падение дрона не могло остаться незамеченным.
«Будьте бдительны и всегда проверяйте информацию на официальных ресурсах региона. Не позволяйте собой манипулировать», — призвали авторы канала, добавив, что глава Ростовской области Василий Голубев также никак не комментировал ЧС.
Ранее в Ростовской области из-за ДТП возникла пробка протяженностью 34 километра.