rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Падение беспилотника на трассе М-4 в Ростовской области оказалось фейком

Падение беспилотника на трассе М-4 в Ростовской области оказалось фейком

30 ноября 2023, 15:48
Фото: 1MI
Падение беспилотника на трассе М-4 в Ростовской области оказалось фейком
В Ростовской области опровергли слухи о падении беспилотника на Лиховской мост на трассе М-4 «Дон» 29 ноября, сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Война с фейками. Ростов».

В четверг, 30 ноября, в Telegram-каналах стали распространять видео с якобы результатами падения беспилотника на Лиховский мост на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На видео мужчина ругается нецензурной бранью, снимая задымление на трассе, он утверждает, что автомобили стоят на «аварийках» из-за рухнувшего беспилотника.

Однако, по словам авторов канала «Война с фейками. Ростов», место съемки находится не в Ростовской области, кроме того, само видео архивное — ему больше одной недели. Вместе с этим ни один из автомобилистов, что ехал по трассе М-4 «Дон» 29 ноября, не сообщал о подобном инциденте, хотя падение дрона не могло остаться незамеченным.

Беспилотники начнут производить в Ростовской области в 2024 году
Узнать подробнее

«Будьте бдительны и всегда проверяйте информацию на официальных ресурсах региона. Не позволяйте собой манипулировать», — призвали авторы канала, добавив, что глава Ростовской области Василий Голубев также никак не комментировал ЧС.

Ранее в Ростовской области из-за ДТП возникла пробка протяженностью 34 километра.

Читайте также:
Губернатор Голубев заявил о сбитом вражеском беспилотнике в Ростовской области«Пытались совершить теракт»: что известно о сбитом беспилотнике в Ростовской областиСилы ПВО сбили беспилотник и предотвратили террористический акт в Ростовской области
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Пожар#Транспорт#Пробка#Беспилотник#Фейк#Последние новости Ростова на сегодня#М-4#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#18+#Инцидент#Автомобилисты#Падение беспилотника#Дрон#Происшествия
Подпишитесь
На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ
Сегодня, 15:49
Урбанист Зайцев: «Проект охранной зоны позволит сносить ценные здания в Ростове»
Сегодня, 14:26
«Я позвоню братьям!»: мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов
Сегодня, 14:20
Аномально теплый ноябрь в Ростове превысил норму осадков на 173%
Сегодня, 13:43
Снаряд скатился в костер: стала известна причина гибели 12 морпехов под Ростовом
Сегодня, 13:07
«Защищала женщин»: Мариэтта Шагинян — первая феминистка Ростова и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:38