Первые жертвы непогоды: в Европе началась зима

Супруги, которые погибли в машине, несколько раз звонили в экстренные службы, но помощь пришла только через шесть часов, когда было уже слишком поздно. Полиция возбудила уголовное дело по этому поводу, а группа оппозиционных депутатов парламента Молдовы выразила свое несогласие с работой правительства, обвинив его в неспособности справиться с такими катастрофическими ситуациями.