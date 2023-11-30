Первые жертвы непогоды: в Европе началась зима

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В Скандинавии, где такая погода не является необычной для ноября, были зафиксированы рекордно низкие температуры. Об этом сообщает RTVI.
На Украине из-за непогоды погибли 12 человек, еще более 20 получили ранения. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил об этом в своем телеграм-канале, но не уточнил подробности происшествий. Он лишь указал на регионы, где это произошло: Киев, Одесская, Харьковская и Николаевская области. Более 500 населенных пунктов в 11 областях остались без электричества.
Циклон, который прошел по Украине 26–27 ноября, вызвал обильные снегопады и метель, особенно ощутимые на юге, в центральной и северных частях страны. Затем другой циклон затронул главным образом западные регионы, принося с собой порывистый ветер, дождь и мокрый снег.
По прогнозам Укргидрометцентра, в первой половине декабря погода станет спокойнее и благоприятнее, хотя во второй половине месяца возможны «температурные колебания» и густой туман. Морозы до минус 20 градусов не исключены, но их вероятность незначительна, сообщают метеорологи.
На юге и в центральных районах Молдовы 25–26 ноября произошла метель и сильный ветер. Из-за снегопада были прерваны электроснабжение и автомобильное движение. Из-за погодных условий Молдова закрыла два пункта пропуска на границе с Украиной.
По данным МВД республики, из-за непогоды погибли как минимум пять человек: двое погибли в ДТП, два обнаружены мертвыми в автомобиле, застрявшем в снегу, и один человек замерз на улице.
Супруги, которые погибли в машине, несколько раз звонили в экстренные службы, но помощь пришла только через шесть часов, когда было уже слишком поздно. Полиция возбудила уголовное дело по этому поводу, а группа оппозиционных депутатов парламента Молдовы выразила свое несогласие с работой правительства, обвинив его в неспособности справиться с такими катастрофическими ситуациями.
В некоторых районах Румынии в конце прошлой недели из-за сильного снега и метели был объявлен красный код метеоопасности. В этих регионах закрыты национальные и окружные дороги, сотни водителей застряли в снегу.
Черноморские порты также были закрыты, десятки поездов отменены. В городе Констанца не было питьевой воды, в некоторых населенных пунктах нарушено электроснабжение, а занятия в школах отменены. В горах дул сильный ветер с порывами до 160 километров в час. По данным румынской метеослужбы, в ближайшие дни подобные экстремальные погодные условия в стране не ожидаются.
26 ноября на большей части Болгарии было объявлено чрезвычайное положение. В результате ДТП погибли два человека, более тысячи населенных пунктов остались без электричества. Сильный ветер привел к перекрытию дорог и авариям, а также падению деревьев и обрывам линий электропередачи.
Ожидается, что 3 декабря в Болгарии снова будет холодный воздух, а в течение дня ожидаются осадки по всей стране.
В Германии из-за заснеженных и обледеневших дорог произошло два ДТП с летальным исходом. В одном из регионов Саксония-Анхальт автобус со школьниками съехал в кювет на скользкой дороге, но обошлось без жертв. Десятки людей оказались заблокированными в своих автомобилях по всей стране. Власти западной Германии рекомендовали жителям не выходить из дома.
Метеорологическая служба Германии предупредила о сильных осадках, особенно на юге страны, с 30 ноября по 2 декабря из-за усиления контраста температур между севером и югом Европы.