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«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове

«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове

30 ноября 2023, 20:47
Фото: rostovgazeta.ru
«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове
В Ростове пожар на рынке «Темерник» охватил уже 3 тысячи «квадратов» площади, корреспондент RostovGazeta с места событий поделился кадрами происходящего.

Напомним, в четверг, 30 ноября, на рынке «Темерник» вспыхнул пожар. Источник огня находился где-то среди вещевых павильонов. За считанные часы площадь пожара увеличилась в три раза с 400 до 3000 квадратных метров, число пожарных, привлеченных к ликвидации огня, также пришлось увеличить почти в два раза с 61 до 113 спасателей. Это уже второй пожар за несколько часов.

Напомним, в четверг, 30 ноября, на рынке «Темерник» вспыхнул пожар. Напомним, в четверг, 30 ноября, на рынке «Темерник» вспыхнул пожар.
Напомним, в четверг, 30 ноября, на рынке «Темерник» вспыхнул пожар.
Фото: rostovgazeta.ru

К настоящему моменту рядом с «Темерником» перекрыли движение частного транспорта, чтобы автомобили не мешали работе спецтехники. Несмотря на это к рынку пытаются прорваться торговцы, чтобы спасти из огня свои товары и имущество. Их пытается остановить полиция и спасатели.

Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
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На исходе второго часа с начала работ по ликвидации пожара ростовчане услышали громкие взрывы. Пламя приблизилось к павильонам с пиротехникой, якобы спровоцировав взрывы. Полиция оцепила территорию из-за возможной опасности для зевак.

К настоящему моменту рядом с «Темерником» перекрыли движение частного транспорта, чтобы автомобили не мешали работе спецтехники. К настоящему моменту рядом с «Темерником» перекрыли движение частного транспорта, чтобы автомобили не мешали работе спецтехники.
К настоящему моменту рядом с «Темерником» перекрыли движение частного транспорта, чтобы автомобили не мешали работе спецтехники.
Фото: rostovgazeta.ru

На кадрах с места событий отчетливо видно, как пламя и дым поднимаются до небес, а спасатели выставили ограждения рядом с рынком, чтобы не допустить проникновения в зону ЧС гражданских лиц. Сейчас значительная часть торговых площадей объята огнем и неизвестно, когда удастся локализовать пожар. На фото корреспондента видно, что часть контейнеров полностью выгорела изнутри.

Сейчас значительная часть торговых площадей объята огнем и неизвестно, когда удастся локализовать пожар.
Видео: rostovgazeta.ru

RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.

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