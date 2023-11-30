«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Напомним, в четверг, 30 ноября, на рынке «Темерник» вспыхнул пожар. Источник огня находился где-то среди вещевых павильонов. За считанные часы площадь пожара увеличилась в три раза с 400 до 3000 квадратных метров, число пожарных, привлеченных к ликвидации огня, также пришлось увеличить почти в два раза с 61 до 113 спасателей. Это уже второй пожар за несколько часов.