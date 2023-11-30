«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Напомним, в четверг, 30 ноября, на рынке «Темерник» вспыхнул пожар. Источник огня находился где-то среди вещевых павильонов. За считанные часы площадь пожара увеличилась в три раза с 400 до 3000 квадратных метров, число пожарных, привлеченных к ликвидации огня, также пришлось увеличить почти в два раза с 61 до 113 спасателей. Это уже второй пожар за несколько часов.
К настоящему моменту рядом с «Темерником» перекрыли движение частного транспорта, чтобы автомобили не мешали работе спецтехники. Несмотря на это к рынку пытаются прорваться торговцы, чтобы спасти из огня свои товары и имущество. Их пытается остановить полиция и спасатели.
На исходе второго часа с начала работ по ликвидации пожара ростовчане услышали громкие взрывы. Пламя приблизилось к павильонам с пиротехникой, якобы спровоцировав взрывы. Полиция оцепила территорию из-за возможной опасности для зевак.
На кадрах с места событий отчетливо видно, как пламя и дым поднимаются до небес, а спасатели выставили ограждения рядом с рынком, чтобы не допустить проникновения в зону ЧС гражданских лиц. Сейчас значительная часть торговых площадей объята огнем и неизвестно, когда удастся локализовать пожар. На фото корреспондента видно, что часть контейнеров полностью выгорела изнутри.
RostovGazeta продолжит следить за ситуацией.