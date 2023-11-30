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Published Сегодня, 19:06

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Пламя сожгло 1,5 тыс кв метров рынка «Темерник» в Ростове

Пламя сожгло 1,5 тыс кв метров рынка «Темерник» в Ростове

30 ноября 2023, 19:06
Фото: МЧС по РО
Пламя сожгло 1,5 тыс кв метров рынка «Темерник» в Ростове

Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове выросла до 1,5 тыс кв метров

В Ростове-на-Дону площадь загоревшегося рынка «Темерник» достигла 1,5 тысячи квадратных метров, заявили в региональном УМЧС.

Изначально территория комплекса горела на площади 400 «квадратов», но потом площадь выросла в 2,5 раза. Сейчас она достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

Добавим, что пришлось увеличить и количество пожарных. В данный момент с огнем ведут борьбу 113 человек, они используют 33 единицы техники.

Площадь пожара на "Темернике" увеличилась до 1500 квадратных метров
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Видео: rostovgazeta.ru

Между тем, огонь перекидывается с одного здания на другое, уничтожая магазины с вещами. Предприниматели пытаются пробраться на эту территорию, чтобы спасти товары.

Добавим, что прокуратура проведет проверку в связи с пожаром на рынке «Темерник " в донской столице. О пострадавших информации не поступало.

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