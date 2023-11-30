Пламя сожгло 1,5 тыс кв метров рынка «Темерник» в Ростове

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Изначально территория комплекса горела на площади 400 «квадратов», но потом площадь выросла в 2,5 раза. Сейчас она достигла 1,5 тысячи квадратных метров.
Добавим, что пришлось увеличить и количество пожарных. В данный момент с огнем ведут борьбу 113 человек, они используют 33 единицы техники.
Между тем, огонь перекидывается с одного здания на другое, уничтожая магазины с вещами. Предприниматели пытаются пробраться на эту территорию, чтобы спасти товары.
Добавим, что прокуратура проведет проверку в связи с пожаром на рынке «Темерник " в донской столице. О пострадавших информации не поступало.