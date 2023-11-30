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Posted 30 ноября 2023, 09:05

Published 30 ноября 2023, 09:05

Modified 30 ноября 2023, 13:26

Updated 30 ноября 2023, 13:26

Политолог Сухарь: «Нужно прекратить борьбу с памятниками в Ростовской области»

30 ноября 2023, 09:05

Политолог Сухарь призвал прекратить бороться с памятниками в Ростове

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Борьба с памятниками должна быть прекращена в Ростовской области, поскольку она ведет с расколу нашего общества в столь непростое время, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что по информации в СМИ, памятник военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белогвардейского движения Петру Врангелю все-таки демонтировали в Ростове. Бюст находился рядом с кадетским училищем на улице Казахской.

Политолог напоминает, что у сторонников белогвардейских, царских деятелей и военачальников есть почитатели среди нынешнего общества — так называемые монархисты.

«А искусственным образом стравливать людей друг с другом, мне лично, кажется недопустимым. Ведь сейчас немало сторонников той части истории будут уже по-другому смотреть на многие процессы, а этого нельзя допускать в нынешнее непростое время», — отмечает Александр Сухарь.

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Политолог подчеркивает, что установка и демонтаж памятников не только раскалывает общество в целом. Но и, в первую очередь, наших военнослужащих в зоне СВО.

«Не секрет, что там бок о бок сражаются за интересы нашей Родины и сторонники советского союза, и монархисты, и представители других идеологических направлений. Все они — патриоты нашей страны. Снос памятника Врангелю — это определенный идеологический удар им в спину», — уверен собеседник.

Политолог подчеркивает, что установка и демонтаж памятников не только раскалывает общество в целом. Но и, в первую очередь, наших военнослужащих в зоне СВО.Политолог подчеркивает, что установка и демонтаж памятников не только раскалывает общество в целом. Но и, в первую очередь, наших военнослужащих в зоне СВО.
Политолог подчеркивает, что установка и демонтаж памятников не только раскалывает общество в целом. Но и, в первую очередь, наших военнослужащих в зоне СВО.. Фото: 1MI

В подтверждение своих слов политолог приводит Украину, где снос памятников, разрушение истории и ее перекраивание уже вошло в норму политики. А этого, по его словам, допускать нельзя. В нынешнее непростое время есть много других острых тем для дискуссий и протеста.

«У нас что, закончились проблемы в ЖКХ или в каких-то других направлениях экономики и общественной жизни? Или у нас разрешились вопросы на международной арене? Или с нас сняли санкции, что мы стали уделять основное внимание символическим моментам, которые уже давно должны были примерить наше общество?» — недоумевает эксперт.

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