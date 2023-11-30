Политолог Сухарь: «Нужно прекратить борьбу с памятниками в Ростовской области»

«У нас что, закончились проблемы в ЖКХ или в каких-то других направлениях экономики и общественной жизни? Или у нас разрешились вопросы на международной арене? Или с нас сняли санкции, что мы стали уделять основное внимание символическим моментам, которые уже давно должны были примерить наше общество?» — недоумевает эксперт.