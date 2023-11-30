Полиция оцепила место пожара на «Темернике» в Ростове

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Наряды полиции прибыли на горящий рынок «Темерник» в Ростове. Они оцепят территорию, где работают пожарные. Ранее сообщалось, что тушить огонь мешают торговцы, пытающиеся спасти свой товар.
Также на место приехали наряды ДПС. Они обеспечивают отвод транспорта и беспрепятственный проезд спецтехники.
Площадь пожара сейчас составляет более 1500 квадратных метров. Потушить огонь не могут уже почти два часа.
Ранее директор «Темерника» в Ростове опроверг короткое замыкание как причину пожара.