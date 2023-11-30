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Полиция оцепляет место пожара на «Темернике» в Ростове

Полиция оцепила место пожара на «Темернике» в Ростове

30 ноября 2023, 20:02
Фото: rostovgazeta.ru
Полиция оцепляет место пожара на «Темернике» в Ростове
Полиция, ОМОН и ДПС прибыли к месту пожара на «Темернике» в Ростове, сообщили в МВД города.

Наряды полиции прибыли на горящий рынок «Темерник» в Ростове. Они оцепят территорию, где работают пожарные. Ранее сообщалось, что тушить огонь мешают торговцы, пытающиеся спасти свой товар.

Также на место приехали наряды ДПС. Они обеспечивают отвод транспорта и беспрепятственный проезд спецтехники.

Полиция оцепляет место пожара на «Темернике» в Ростове
Видео: rostovgazeta.ru

Площадь пожара сейчас составляет более 1500 квадратных метров. Потушить огонь не могут уже почти два часа.

Ранее директор «Темерника» в Ростове опроверг короткое замыкание как причину пожара.

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