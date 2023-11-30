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Posted 30 ноября 2023, 18:31

Published 30 ноября 2023, 18:31

Modified 30 ноября 2023, 18:36

Updated 30 ноября 2023, 18:36

Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

30 ноября 2023, 18:31
Фото: 1MI. Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

В Ростове большая часть рынка «Темерник» охвачена огнем

Сюжет
Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону 30 ноября
В Ростове пожар на рынке «Темерник» разросся до 1000 квадратных метров за считанные минуты, видео поделились очевидцы.

В четверг, 30 ноября, стало известно, что около 20.39 мск на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар. Огонь начал стремительно распространяться по торговым площадям, охватив 400 «квадратов».

Уже через 40 минут пожарные сообщили, что площадь распространения огня достигла 1000 квадратных метров, а жители улицы Миронова и жилых кварталов рядом с рынком стали делиться видео с места событий.

Видео: rostovgazeta.ru.

На кадрах видно, как огонь из-за сильного ветра начинает стремительно распространяться по павильонам, на месте происшествия замечены не менее пяти пожарных машин. В работах по ликвидации огня задействовали более 60 пожарных и 17 единиц спецтехники.

Ранее рынок «Темерник» оцепили из-за рейдов по поиску нелегальных мигрантов.

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