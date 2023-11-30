Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Posted 30 ноября 2023, 18:31
Published 30 ноября 2023, 18:31
Modified 30 ноября 2023, 18:36
Updated 30 ноября 2023, 18:36
В четверг, 30 ноября, стало известно, что около 20.39 мск на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар. Огонь начал стремительно распространяться по торговым площадям, охватив 400 «квадратов».
Уже через 40 минут пожарные сообщили, что площадь распространения огня достигла 1000 квадратных метров, а жители улицы Миронова и жилых кварталов рядом с рынком стали делиться видео с места событий.
На кадрах видно, как огонь из-за сильного ветра начинает стремительно распространяться по павильонам, на месте происшествия замечены не менее пяти пожарных машин. В работах по ликвидации огня задействовали более 60 пожарных и 17 единиц спецтехники.
Ранее рынок «Темерник» оцепили из-за рейдов по поиску нелегальных мигрантов.