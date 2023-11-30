Разработку проекта улицы Оганова в Ростове закончат к 1 марта 2024 года

В ответ на это представители администрации сообщили, что в настоящий момент работа ливневой канализации на улице Оганова не предусмотрена, однако сейчас специалисты заняты разработкой проекта реконструкции автодороги на этом участке с параллельным строительством ливневой канализации. Через несколько лет дорогу приведут в нормативное состояние и ее не будет затапливать благодаря ливневым стокам.