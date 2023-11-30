Разработку проекта улицы Оганова в Ростове закончат к 1 марта 2024 года

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Напомним, последние несколько дней в Ростове-на-Дону с перерывами идут проливные дожди. Обильные осадки привели к тому, что часть улиц оказалась затоплена. Так жители Октябрьского района Ростова жалуются, что не могут проехать по улице Оганова из-за огромной лужи, которую можно пересечь только вплавь из-за неотремонтированных ям и отсутствия ливневок.
В ответ на это представители администрации сообщили, что в настоящий момент работа ливневой канализации на улице Оганова не предусмотрена, однако сейчас специалисты заняты разработкой проекта реконструкции автодороги на этом участке с параллельным строительством ливневой канализации. Через несколько лет дорогу приведут в нормативное состояние и ее не будет затапливать благодаря ливневым стокам.
«Завершить разработку проектной документации по данному объекту планируется до 1 марта 2024 года», — сообщили в администрации.
Ранее дончанам рассказали, когда в Ростове возобновятся дожди.