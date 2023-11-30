Ростовская область вошла число регионов с падающими ценами на топливо

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Ведомство опубликовало статистику с 13 по 19 ноября и с 20 по 26 числа. За это время средняя стоимость бензина упала с 56,6 до 56,5 рубля.
Бензин АИ-92 снизился в цене с 51,68 до 51,6 рубля, АИ-95 c 57,1 до 57,06, АИ-98 — не изменился в стоимости. Дизельное топливо стоило 61,68 рубля, а стало 61,57.
Добавим, что снижение цен на бензин зафиксировали в 36 субъектах России. Более всего он подешевел в Красноярском крае — на 1,1%. Выросли цены на топливо в Астраханской, Владимирской и Тверской областях.
Стоит напомнить, что за последние несколько месяцев бензин очень сильно подорожал, поэтому падение цен за неделю не является существенным.
Также стало известно, что рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области.