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Бензин подешевел в Ростовской области в конце ноября

Ростовская область вошла число регионов с падающими ценами на топливо

30 ноября 2023, 09:09
Фото: rostovgazeta.ru
Бензин подешевел в Ростовской области в конце ноября
В Ростовской области за неделю изменилась стоимость топлива в меньшую сторону, сообщает Росстат.

Ведомство опубликовало статистику с 13 по 19 ноября и с 20 по 26 числа. За это время средняя стоимость бензина упала с 56,6 до 56,5 рубля.

Бензин АИ-92 снизился в цене с 51,68 до 51,6 рубля, АИ-95 c 57,1 до 57,06, АИ-98 — не изменился в стоимости. Дизельное топливо стоило 61,68 рубля, а стало 61,57.

Добавим, что снижение цен на бензин зафиксировали в 36 субъектах России. Более всего он подешевел в Красноярском крае — на 1,1%. Выросли цены на топливо в Астраханской, Владимирской и Тверской областях.

Цены на бензин резко упали в Ростовской области
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Стоит напомнить, что за последние несколько месяцев бензин очень сильно подорожал, поэтому падение цен за неделю не является существенным.

Также стало известно, что рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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