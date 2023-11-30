Ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Источник рассказал изданию, что новые меры действуют с четверга, 30 ноября. Говорится, что сейчас Росгвардия отрабатывает совместные действия с охраной школ и гимназий, но подробностей пока нет.
«В рамках усиления родителей попросили не собираться во дворах образовательных учреждений», — говорится в публикации. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее неизвестные в одном из Telegram-каналов начали угрожать взорвать несколько школ донской столицы. После этого власти региона заявили, что сообщения являются фейковыми.
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