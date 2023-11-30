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Ростовские школы перешли на особый режим после угроз

Ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах

30 ноября 2023, 07:32
Фото: 1MI
Ростовские школы перешли на особый режим после угроз

Безопасность усилили в ростовских школах после поступивших угроз о терактах

В Ростове-на-Дону школы перешли на усиление антитеррористической безопасности с 30 ноября, сообщает 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал изданию, что новые меры действуют с четверга, 30 ноября. Говорится, что сейчас Росгвардия отрабатывает совместные действия с охраной школ и гимназий, но подробностей пока нет.

«В рамках усиления родителей попросили не собираться во дворах образовательных учреждений», — говорится в публикации. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Ранее неизвестные в одном из Telegram-каналов начали угрожать взорвать несколько школ донской столицы. После этого власти региона заявили, что сообщения являются фейковыми.

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