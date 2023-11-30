Сколько денег нужно ростовчанину на обновление гардероба к зиме

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
Перед началом шоппинга мы с Натальей составили список необходимых вещей. К маст-хевам зимнего гардероба для ростовчан она отнесла: пальто и пуховик, две пары утепленных брюк, свитер крупной вязки, худи, термобелье, шарф, перчатки и шапку, а также шерстяные колготки, теплые юбку и платье, высокие сапоги для девушек.
«Не лишним был бы зонтик, потому что у нас зима теплее, чем в других регионах и снег зачастую долетает до земли в виде дождя», — добавляет стилист.
На шоппинг отправляемся в магазины масс-маркета.
Верхняя одежда
Первым делом ищем пуховики, что совсем не сложно. Сейчас, в «сезон» они продаются практически везде. Цены на пуховики для женщин стартуют от 5 тысяч рублей. Больше всего предложений мы обнаружили за 7 тысяч рублей.
В мужском сегменте цены немного выше: за стандартный пуховик придется отдать порядка 8 тысяч рублей.
«Настоятельно не рекомендую на зимний сезон в качестве верхней одежды выбирать куртки. С нашими ветрами и дождями это чревато различными заболеваниями. Лучше этот выбор оставить для осени или весны», — советует Наталья Зарубова.
Для более теплых зимних дней или недолгих прогулок необходимо пальто. В розничных магазинах средняя стоимость утепленного зимнего мужского пальто составляет 9 тысяч рублей. Женские модели стоят столько же.
Обувь
Зимняя обувь оказалось одной из самых дорогих составляющих зимнего гардероба. Так, утепленные мужские ботинки обойдутся ростовчанам в 5-8 тысяч рублей. Цены на женскую обувь в этом сегменте практически не отличаются.
«Ботинки с голенищем чуть выше щиколотки — это база и для мужчин, и для женщин в образах со штанами. Для того чтобы в зимний период носить юбки и платья и при этом не мерзнуть девушкам нужны ботфорты», — поясняет эксперт.
Цены на такие высокие сапоги разнятся в зависимости от состава. Ботфорты из экокожи можно купить за 3 тысячи рублей. За натуральную кожу, замшу или нубук ростовчанкам придется отдать около 10 тысяч рублей.
Теплые вещи
В список необходимых на зиму вещей стилист внесла термобелье. По словам Натальи, самое «теплое» будет продаваться в спортивных магазинах.
«Как правило термобелье делится на четыре категории: экстралегкое, легкое, теплое и экстратеплое. Для городских условий лучше всего подойдет легкое или теплое. Обязательно проверяйте, чтобы в составе был минимальный процент полиэстера, чтобы тело меньше потело», — советует стилист.
Комплект такого термобелья для женщин и мужчин стоит одинаково, в среднем, 5 тысяч рублей.
На две мужских водолазки ростовчанам придется потратить около 3 тысяч рублей. Женщинам — чуть меньше, 2 тысячи рублей.
На поиски свитера из натуральной шерсти в масс-маркете придется потратить не мало времени, поскольку в составе большинства моделей на первом месте стоит полиэстер.
«В самом по себе полиэстере ничего плохого нет. Долгоживущий и дешевый материал. Но в зимних многослойных образах он не нужен. Полиэстер „недышащий“ материал. Он не даст испаряться влаге с кожи, поэтому снимаю пальто в общественном месте вы рискуете прослыть плохо пахнущим. Еще одно последствие — появление акне и опрелостей», — предупреждает стилист.
Цены на женские свитеры из натуральной шерсти начинаются от 4 тысяч рублей, мужские модели стоят в среднем 5 тысяч рублей.
Еще один необходимый и женщинам, и мужчинам элемент зимнего гардероба — худи из флиса или хлопка. В масс-маркете такие можно найти за 3 тысячи рублей.
Когда «верх» собран, отправляемся искать «низ». Представителям обоих полов обязательно нужны две пары утепленных штанов.
«Сейчас огромное разнообразие таких теплых моделей: классические, спортивные, просто джинсы», — рассказывает стилист.
Мы решили остановиться на утепленной модели классических брюк и джинсов. Они впишутся в любой гардероб.
Наталья Зарубова отмечает, что в магазинах масс-маркета штаны на утепленной подкладе — редкость. Поэтому искать их лучше на онлайн-площадках. Стоимость одной пары штанов практически не отличается у женских и мужских моделей. В среднем, 3 тысячи рублей. Две пары обойдутся, соответственно, в 6 тысяч рублей.
Дополнить женский гардероб зимой можно юбкой из твида, трикотажным или шерстяным платьем и теплыми.
«Твидовые юбки можно найти за 2 тысячи рублей», — рассказывает стилист.
Зимних платьев на прилавках магазинов мы нашли великое множество. На любой вкус, цвет и, конечно, кошелек. Самые дешевые модели — из трикотажа. Стоят от 1 до 3 тысяч рублей. Платья из шерсти и вискозы на порядок дороже: от 5 тысяч рублей.
Аксессуары
Плотные колготки продаются в среднем за 500 рублей. Наталья Зарубова советует сочетать их с высокими носками и гетрами — так образ станет более стильным, многослойным и теплым.
В число необходимых зимних аксессуаров для представителей обоих полов вошли перчатки, шапка и шарф. Все это можно отыскать в магазинах не дороже 700 рублей. Однако кожаные перчатки стоят немного дороже — от 1,5 тысяч рублей.
По нашим подсчетам, женщинам в Ростове в среднем придется потратить 54 тысячи рублей на обновление зимнего гардероба, а мужчинам — около 45 тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему ростовчане стали чаще покупать одежду в секонд-хендах.