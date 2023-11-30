Снаряд скатился в костер: стала известна причина гибели 12 морпехов под Ростовом

«Примерно 20 человек из бригады морской пехоты во время обеда развели костер, хотя рядом находились боеприпасы. В огонь скатился снаряд гранатомета и произошел взрыв, в результате чего на месте погибли восемь человек, столько же получили ранения», — пишет издание.