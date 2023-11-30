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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Снаряд скатился в костер: стала известна причина гибели 12 морпехов под Ростовом

Снаряд скатился в костер: стала известна причина гибели 12 морпехов под Ростовом

30 ноября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Снаряд скатился в костер: стала известна причина гибели 12 морпехов под Ростовом

Стала известна причина гибели 12 морпехов в Ростовской области

В Ростовской области в ноябре во время детонации снаряда погибла группа морпехов, сообщает 161.ру.

Издание со ссылкой на источники пишет, что происшествие случилось 3 ноября на полигоне Казьминский. Говорится, что причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности.

«Примерно 20 человек из бригады морской пехоты во время обеда развели костер, хотя рядом находились боеприпасы. В огонь скатился снаряд гранатомета и произошел взрыв, в результате чего на месте погибли восемь человек, столько же получили ранения», — пишет издание.

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Отмечается, что все они являются контрактниками из Владивостока. Издание добавило, что четверо раненых якобы умерли в госпитале.

Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не было, она уточняется.

Ранее в Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины.

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