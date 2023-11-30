Снаряд скатился в костер: стала известна причина гибели 12 морпехов под Ростовом

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Издание со ссылкой на источники пишет, что происшествие случилось 3 ноября на полигоне Казьминский. Говорится, что причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности.
«Примерно 20 человек из бригады морской пехоты во время обеда развели костер, хотя рядом находились боеприпасы. В огонь скатился снаряд гранатомета и произошел взрыв, в результате чего на месте погибли восемь человек, столько же получили ранения», — пишет издание.
Отмечается, что все они являются контрактниками из Владивостока. Издание добавило, что четверо раненых якобы умерли в госпитале.
Добавим, что никакой официальной информации о случившемся не было, она уточняется.
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