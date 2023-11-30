Сохранение архитектурного наследия исторического центра города обсудили в Ростове

— Сегодня в Ростове более 500 таких зданий. Каждое из них нуждается в реставрации и силами бюджета это сделать невозможно. Для этого нужны серьезные средства, такие как частные инвестиции. В настоящее время наше законодательство существенно продвинулось в этом направлении. У нас есть возможность предоставлять такие здания в аренду за один рубль на длительный срок — 49 лет. Их можно также приватизировать по низкой стоимости. Но пока бизнес-инвесторы не идут в эту сферу. Она слишком отрегулирована, что создает определенные барьеры. И мы на площадке Законодательного собрания Ростовской области двумя комитетами, комитетом образования, науки и культуры и комитетом по экономической политике и инвестициям, собираем общественность: предпринимателей, чиновников, потенциальных инвесторов — все срезы общества, чтобы сохранить богатство, которое нам досталось от предыдущих поколений, — пояснил Игорь Бураков.