Сохранение архитектурного наследия исторического центра города обсудили в Ростове

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Updated Сегодня, 14:45
Кстати, именно Законодательное собрание региона и инициировало эту встречу.
Идея провести мероприятие в таком формате продиктована временем. Еще в 2022 году администрацией города Ростова была проведена инвентаризация памятников архитектуры, по итогам которой установлено, что в историческом центре располагается 9 расселенных аварийных домов, являющихся объектами культурного наследия. Для части этих домов запланирована реконструкция и реставрация, так, например, в здании по Московской, 72 появится городской музей. Другие объекты планируется реализовать в соответствии с порядком продажи муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в расселенных многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Такое постановление есть на сайте городской администрации от 10.07.2023 под номером 681. Теперь перед городом встал вопрос — как сохранить исторические здания. Именно поиском ответа и занимались участники общественного обсуждения.
Как отметил председатель комитета донского парламента по экономической политике и инвестициям Игорь Бураков, эти здания нуждаются в реставрации, а для этого нужны значительные средства.
— Сегодня в Ростове более 500 таких зданий. Каждое из них нуждается в реставрации и силами бюджета это сделать невозможно. Для этого нужны серьезные средства, такие как частные инвестиции. В настоящее время наше законодательство существенно продвинулось в этом направлении. У нас есть возможность предоставлять такие здания в аренду за один рубль на длительный срок — 49 лет. Их можно также приватизировать по низкой стоимости. Но пока бизнес-инвесторы не идут в эту сферу. Она слишком отрегулирована, что создает определенные барьеры. И мы на площадке Законодательного собрания Ростовской области двумя комитетами, комитетом образования, науки и культуры и комитетом по экономической политике и инвестициям, собираем общественность: предпринимателей, чиновников, потенциальных инвесторов — все срезы общества, чтобы сохранить богатство, которое нам досталось от предыдущих поколений, — пояснил Игорь Бураков.
Он также добавил, что цель сегодняшних обсуждений заключается в том, чтобы найти причины по которым бизнес не идет в эту сферу, а также наработать меры, способные увеличить привлекательность данного сектора.
Для понимания стоит отметить, что реконструкция здания на Московской, где планируется создать музей Ростова, требует нескольких миллиардов рублей. Самих объектов, как было сказано ранее, нуждающихся в сохранении более пятисот и на реконструкцию каждого из них, требуются серьезные суммы.
Дополнила картину вице-спикер донского парламента, председатель комитета ЗС РО по образованию, науке и культуре Светлана Мананкина. По ее словам, вопросы которые рассматриваются на общественном обсуждении особенно значимы для Ростова.
— Здесь самая большая концентрация памятников архитектуры. Только в границах объединенной зоны охраны исторического центра, у нас располагается 490 памятников архитектуры. Из них значимая доля — это многоквартирные дома и многоквартирные дома в аварийном состоянии. Часть из них расселена, а значит, на сегодня их собственником является муниципалитет, и именно он несет ответственность за их сохранение. Причем как физического объекта, так и непосредственно памятника. Мы видим, что объем памятников архитектуры, требующих работ по сохранению, а это и консервация, ремонт и реставрация, с каждым годом увеличивается, но к сожалению, те механизмы, которые заложены в законодательстве в отношении тех памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют привлечения инвестиций, — поделилась Светлана Мананкина.
Все участники обсуждения были поделены на шесть групп. Каждой из них предложили принять участие в мозговом штурме и обозначить проблемы, которые по их мнению мешают бизнесу прийти в эту сферу, а затем обозначить пути их решения. Ответы многих команд были одинаковы. Поэтому представители Законодательного Собрания пообещали приложить максимум усилий для решения вопросов обозначенных большинством. Депутаты Законодательного Собрания взяли на заметку все пробелы в нормативном урегулировании этих вопросов, и пообещали устранить их в короткие сроки, чтобы в должной мере привлечь бизнес в сохранение архитектурного облика донской столицы.