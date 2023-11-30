Стали известны новые подробности страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Изначально о возгорании рассказали местные жители в соцсетях и показали на фото и видео полыхающие торговые точки. Огонь в высоту достигал несколько метров.
Позже в УМЧС рассказали, что пламя успело распространиться на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Возгоранию пришлось присвоить третий ранг сложности, а для ликвидации привлекли более 110 человек, они используют 33 единицы техники.
В это время бизнесмены пытаются прорваться на территорию рынка и забрать свои вещи, чтобы их не уничтожило огнем. Однако пожар охватывает все новые торговые точки.
Что могло стать причиной возгорания, пока не говорится.