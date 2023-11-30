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Стали известны новые подробности страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Стали известны новые подробности страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

30 ноября 2023, 18:57
Фото: МЧС по РО
Стали известны новые подробности страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
В Ростове-на-Дону продолжает полыхать рынок «Темерник», который загорелся вечером в четверг, 30 ноября, сообщили в региональном УМЧС.

Изначально о возгорании рассказали местные жители в соцсетях и показали на фото и видео полыхающие торговые точки. Огонь в высоту достигал несколько метров.

Позже в УМЧС рассказали, что пламя успело распространиться на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Возгоранию пришлось присвоить третий ранг сложности, а для ликвидации привлекли более 110 человек, они используют 33 единицы техники.

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В это время бизнесмены пытаются прорваться на территорию рынка и забрать свои вещи, чтобы их не уничтожило огнем. Однако пожар охватывает все новые торговые точки.

Что могло стать причиной возгорания, пока не говорится.

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