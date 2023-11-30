Стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Пожар на территории комплекса начался вечером в четверг, 30 октября, и сейчас пламя очень быстро распространяется от одного строения к другому. Оно уже охватило одну тысячу квадратных метров площади, а самому возгоранию присвоили третий ранг сложности.
«На улице Миронова горят торговые павильоны с вещами. К ликвидации огня привлекли 61 человека, они используют 17 единиц техники», — уточнили в управлении.
Очевидцы рассказали, что большое количество предпринимателей пытаются спасти свои товары.
«По сути это один большой павильон, разделенный на маленькие магазины с одеждой. Поэтому огонь расходится по ним очень быстро — магазины стоят вплотную друг к другу», — рассказали ростовчане.