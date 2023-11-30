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Стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове

Стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове

30 ноября 2023, 18:34
Фото: 1MI
Стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове
В Ростове-на-Дону на площади тысяча квадратных метров горят торговые павильоны на рынке «Темерник», сообщили в региональном УМЧС.

Пожар на территории комплекса начался вечером в четверг, 30 октября, и сейчас пламя очень быстро распространяется от одного строения к другому. Оно уже охватило одну тысячу квадратных метров площади, а самому возгоранию присвоили третий ранг сложности.

«На улице Миронова горят торговые павильоны с вещами. К ликвидации огня привлекли 61 человека, они используют 17 единиц техники», — уточнили в управлении.

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Очевидцы рассказали, что большое количество предпринимателей пытаются спасти свои товары.

«По сути это один большой павильон, разделенный на маленькие магазины с одеждой. Поэтому огонь расходится по ним очень быстро — магазины стоят вплотную друг к другу», — рассказали ростовчане.

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