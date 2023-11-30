Трамваи из Левенцовки в центр Ростова запустят в 2025 году

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В данный момент идет реализация проекта по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая. Сейчас продолжается строительство линии от Жданова до Малиновского.
Также стало известно, что по нацпроекту город закупил 20 электробусов и шесть зарядных станций. Их уже доставили в донскую столицу.
«Планируется создать целую электробусную маршрутную сеть, которая охватит самые востребованные направления», — прокомментировали в администрации.
Кроме того, в городе продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы.
Ранее проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.