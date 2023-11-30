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Трамваи из Левенцовки в центр Ростова запустят в 2025 году

Трамваи из Левенцовки в центр Ростова запустят в 2025 году

30 ноября 2023, 05:24
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону трамваи из микрорайона Левенцовский в центр города начнут курсировать с середины 2025 года, сообщили в городской администрации.

В данный момент идет реализация проекта по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая. Сейчас продолжается строительство линии от Жданова до Малиновского.

Также стало известно, что по нацпроекту город закупил 20 электробусов и шесть зарядных станций. Их уже доставили в донскую столицу.

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«Планируется создать целую электробусную маршрутную сеть, которая охватит самые востребованные направления», — прокомментировали в администрации.

Кроме того, в городе продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Ранее проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Левенцовка#Ростов#Инфраструктура#Трамваи#Электробусы#Зарядные станции
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