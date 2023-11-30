Трамвайные пути к улице Малиновского в Ростове прокладывают в ноябре

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В Ростове продолжается модернизация трамвайных путей. Инфраструктуру для скоростного трамвая уже начали возводить в Левенцовском микрорайоне. Власти города обещают, что добраться оттуда в центр местные жители смогут на трамвае в середине 2025 года.
«Это стало возможным благодаря региональному проекту „Развитие общественного транспорта“, в рамках которого ведется реализация масштабного проекта по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении горадминистрации.
Там добавили, что сейчас пути прокладывают на участке от улицы Жданова до улицы Малиновского.
При этом меньше месяца назад в правительстве Ростовской области давали другие данные о запуске скоростного трамвая из Левенцовки в центр города. Там сообщали, что это произойдет не раньше 2027 года.