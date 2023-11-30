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Власти Ростова рассказали, где прокладывают пути скоростного трамвая в ноябре

Трамвайные пути к улице Малиновского в Ростове прокладывают в ноябре

30 ноября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Власти Ростова рассказали, где прокладывают пути скоростного трамвая в ноябре
Запустить линию скоростного трамвая из Левенцовки в центр должны в середине 2025 года, сообщили в администрации Ростова.

В Ростове продолжается модернизация трамвайных путей. Инфраструктуру для скоростного трамвая уже начали возводить в Левенцовском микрорайоне. Власти города обещают, что добраться оттуда в центр местные жители смогут на трамвае в середине 2025 года.

«Это стало возможным благодаря региональному проекту „Развитие общественного транспорта“, в рамках которого ведется реализация масштабного проекта по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении горадминистрации.

Трамваи из Левенцовки в центр Ростова запустят в 2025 году
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Там добавили, что сейчас пути прокладывают на участке от улицы Жданова до улицы Малиновского.Там добавили, что сейчас пути прокладывают на участке от улицы Жданова до улицы Малиновского.
Там добавили, что сейчас пути прокладывают на участке от улицы Жданова до улицы Малиновского.
Фото: Администрация Ростова

Там добавили, что сейчас пути прокладывают на участке от улицы Жданова до улицы Малиновского.

При этом меньше месяца назад в правительстве Ростовской области давали другие данные о запуске скоростного трамвая из Левенцовки в центр города. Там сообщали, что это произойдет не раньше 2027 года.

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