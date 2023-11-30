Угрожали и держали в страхе: двоим жителям Дона грозит семь лет за вымогательство

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В четверг, 30 ноября, стало известно, что сотрудникам ФСБ удалось пресечь незаконную деятельность жителей Миллеровского района, которых подозревают в вымогательстве.
Согласно данным ФСБ, 24-летний и 18-летний мужчины применяли физическую силу и насилие в отношении своих жертв, чтобы получить желаемое — денежные средства, которые запуганные дончане были вынуждены передавать злоумышленникам.
Общая сумма полученных от потерпевших средств не уточнялась, однако в отношении дончан завели уголовное дело по части 2 статьи 163 УК России «Вымогательство». Если их вина будет доказана — злоумышленникам предстоит провести в колонии до семи лет лишения свободы, кроме того, наказание предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее братья-вымогатели из Ростовской области убили мужа своей жертвы.