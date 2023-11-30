Угрожали и держали в страхе: двоим жителям Дона грозит семь лет за вымогательство

Общая сумма полученных от потерпевших средств не уточнялась, однако в отношении дончан завели уголовное дело по части 2 статьи 163 УК России «Вымогательство». Если их вина будет доказана — злоумышленникам предстоит провести в колонии до семи лет лишения свободы, кроме того, наказание предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей.