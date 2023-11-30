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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Ростовской области двум гопникам грозит до семи лет колонии за вымогательство

Угрожали и держали в страхе: двоим жителям Дона грозит семь лет за вымогательство

30 ноября 2023, 14:09
Фото: 1MI
В Ростовской области двум гопникам грозит до семи лет колонии за вымогательство

Двое жителей Ростовской области стали фигурантами дела о вымогательстве

В Ростовской области вымогателям грозит до семи лет тюрьмы за применение насилия в отношении своих жертв, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

В четверг, 30 ноября, стало известно, что сотрудникам ФСБ удалось пресечь незаконную деятельность жителей Миллеровского района, которых подозревают в вымогательстве.

Согласно данным ФСБ, 24-летний и 18-летний мужчины применяли физическую силу и насилие в отношении своих жертв, чтобы получить желаемое — денежные средства, которые запуганные дончане были вынуждены передавать злоумышленникам.

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Общая сумма полученных от потерпевших средств не уточнялась, однако в отношении дончан завели уголовное дело по части 2 статьи 163 УК России «Вымогательство». Если их вина будет доказана — злоумышленникам предстоит провести в колонии до семи лет лишения свободы, кроме того, наказание предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее братья-вымогатели из Ростовской области убили мужа своей жертвы.

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