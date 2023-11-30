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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Почему новый проект охранной зоны не защитит исторический центр Ростова — эксперт

Урбанист Зайцев: «Проект охранной зоны позволит сносить ценные здания в Ростове»

30 ноября 2023, 14:26
Фото: rostovgazeta.ru
Почему новый проект охранной зоны не защитит исторический центр Ростова — эксперт
Новый проект объединённой охранной зоны, немного лучше предыдущего варианта, который в мае в пух и прах разнесли общественники. Но и новый проект тоже не защитит исторический центр Ростова, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

О новом проекте охранной зоны Ростова

Проект единой охранной зоны Ростова сегодня проходит общественные обсуждения. Чиновники, депутаты и общественные деятели говорят о том, как заинтересовать в реставрации старых объектов бизнес и сохранить архитектурное наследие.

Многие эксперты склоняются к мнению, что нынешний проект позволит застроить высотками исторический центр города. Там, где ранее размещались небольшие исторические особняки.

«Дело в том, что объединенная охранная зона отменяет действующие 100-метровые защитные зоны вокруг объектов культурного наследия. А это позволит сносить и строить в историческом центре вблизи памятников», — разъясняет Артемий Зайцев.

Урбанист напоминает, что при обсуждении проекта в мае предлагалось сделать три вида защитных зон — до 12, 18 и 24 метров. Причем без всякого деления внутри кварталов, и без защитных зон вблизи объектов культурного наследия (ОКН).

«Предлагалось буквально на соседнем земельном участке, рядом с ОКН, разрешить снос домов XIX века и строительство новостроек до шести-восьми этажей», — уточняет эксперт.

«Предлагалось буквально на соседнем земельном участке, рядом с ОКН, разрешить снос домов XIX века и строительство новостроек до шести-восьми этажей», — уточняет эксперт.«Предлагалось буквально на соседнем земельном участке, рядом с ОКН, разрешить снос домов XIX века и строительство новостроек до шести-восьми этажей», — уточняет эксперт.
«Предлагалось буквально на соседнем земельном участке, рядом с ОКН, разрешить снос домов XIX века и строительство новостроек до шести-восьми этажей», — уточняет эксперт.
Фото: Артемий Зайцев
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Перекосы в этажности

Сейчас, по словам Зайцева, центр города разделят на десять видов защитных зон с высотой от десяти до тридцати метров.

«Внутри кварталов сделано деление с разными видами зон. Рядом с объектами культурного наследия, кое-где голубым нарисована линия Единой охранной зоны. И это — самый строгий вид, который гораздо меньше 100-метровых защитных зон, которые будут отменены», — подчеркивает урбанист.

Таким образом, в Единую охранную зону попадут буквально лишь один-два дома рядом с ОКН. И это при том, что Единая охранная зона — это место концентрации ценных объектов историко-градостроительной среды.

«Получается, что в Единой охранной зоне строить нельзя, а сносить дома рядом с объектами культурного наследия почему-то можно?» — задается вопросом урбанист.

Урбанист заостряет внимание и на перекосах по высоте зданий, которые не просто остались в новом проекте, но и увеличились.Урбанист заостряет внимание и на перекосах по высоте зданий, которые не просто остались в новом проекте, но и увеличились.
Урбанист заостряет внимание и на перекосах по высоте зданий, которые не просто остались в новом проекте, но и увеличились.
Фото: предоставил Артемий Зайцев / Яндекс Карты

Эксперт заостряет внимание и на перекосах по высоте зданий, которые не просто остались в новом проекте, но и увеличились.

«В центре Нахичевани обозначили возможность застройки до 24 метров. А восемь этажей для Нахичевани — слишком много. Сейчас там один-два этажа. И это при том, что в старом, возмутительном варианте проекта охранных зон, предлагали строить лишь до 18 метров», — уточняет урбанист.

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Как снести старые дома в Ростове

Также урбанист подчеркивает, что кроме объектов культурного наследия, в нынешнем проекте обозначено 682 ценных объектов историко-градостроительной среды. Получается, что якобы эти дома сносить нельзя. Однако, по мнению эксперта, если очень захочется это сделать, их можно будет признать аварийными. А, следовательно, снести и построить похожие.

«Предполагаю, что в список исторически ценных объектов включат СИЗО №1. Это здание с очень богатой историей, а по документам значится как будто бы новое — 1959 года. Но внутри есть старый тюремный замок конца XIX века», — отмечает спикер.

Напомним, что проект объединенной зоны охраны исторического центра Ростова, местные власти рассчитывают утвердить до конца текущего года. Со ссылкой на слова депутата донского парламента Светланы Мананкиной, СМИ сообщали, что документ дорабатывался с учетом пожеланий общественников и архитекторов.

По словам Мананкиной, в проект было включено больше объектов культурного наследия. Их число увеличилось до полусотни. В три раза выросло и количество ценных исторических объектов. Однако из Объединенной охранной зоны убрали целые кварталы в Нахичевани.

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