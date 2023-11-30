Урбанист Зайцев: «Проект охранной зоны позволит сносить ценные здания в Ростове»

Также урбанист подчеркивает, что кроме объектов культурного наследия, в нынешнем проекте обозначено 682 ценных объектов историко-градостроительной среды. Получается, что якобы эти дома сносить нельзя. Однако, по мнению эксперта, если очень захочется это сделать, их можно будет признать аварийными. А, следовательно, снести и построить похожие.