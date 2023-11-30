В Ростове мошенники потребовали миллион рублей от семьи художника

Источник рассказал, что вымогатели, использующие украинские телефонные номера, позвонили родным дончанина и заявили, что он находится у них в заложниках и подвергается побоям. Чтобы помочь Юрию, его близкие должны передать вымогателями один миллион рублей, который мужчина якобы взял в долг и не смог выплатить.