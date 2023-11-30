В Ростове мошенники потребовали миллион рублей от семьи художника

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Издание со ссылкой на собственный источник рассказал, что ростовский художник Юрий Ч. якобы мог стать жертвой телефонных мошенников. Предположительно, мужчину вынудили взять в долг деньги у близких и спрятаться от родных.
Источник рассказал, что вымогатели, использующие украинские телефонные номера, позвонили родным дончанина и заявили, что он находится у них в заложниках и подвергается побоям. Чтобы помочь Юрию, его близкие должны передать вымогателями один миллион рублей, который мужчина якобы взял в долг и не смог выплатить.
Сейчас на номера родных Юрия приходят его фото: на них мужчина серьезно избит, лопнули капилляры в одном глазу, на лице порезы и ссадины. Однако на кадрах близкие заметили признаки использования фоторедакторов.
Сейчас родные художника обратились в полицию, ведутся поиски пропавшего ростовчанина.
Обращаем внимание, информация об этом пока официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее в ФСБ объявили, что двум дончанам грозит до семи лет колонии из-за вымогательства с применением силы.