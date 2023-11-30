rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

В Ростове мошенники потребовали миллион рублей от семьи художника

В Ростове мошенники потребовали миллион рублей от семьи художника

30 ноября 2023, 16:29
Фото: 1MI
В Ростове мошенники потребовали миллион рублей от семьи художника
Вымогатели потребовали у семьи художника Юрия Ч. миллион рублей, угрожая ему побоями, подробностями поделился портал «Южная служба новостей».

Издание со ссылкой на собственный источник рассказал, что ростовский художник Юрий Ч. якобы мог стать жертвой телефонных мошенников. Предположительно, мужчину вынудили взять в долг деньги у близких и спрятаться от родных.

Источник рассказал, что вымогатели, использующие украинские телефонные номера, позвонили родным дончанина и заявили, что он находится у них в заложниках и подвергается побоям. Чтобы помочь Юрию, его близкие должны передать вымогателями один миллион рублей, который мужчина якобы взял в долг и не смог выплатить.

Ростовского врача Ирину Татти и ее дочь освободили из плена ХАМАС
Узнать подробнее

Сейчас на номера родных Юрия приходят его фото: на них мужчина серьезно избит, лопнули капилляры в одном глазу, на лице порезы и ссадины. Однако на кадрах близкие заметили признаки использования фоторедакторов.

Фото, полученное родственниками художникаФото, полученное родственниками художника
Фото, полученное родственниками художника
Фото: Южная служба новостей

Сейчас родные художника обратились в полицию, ведутся поиски пропавшего ростовчанина.

Обращаем внимание, информация об этом пока официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее в ФСБ объявили, что двум дончанам грозит до семи лет колонии из-за вымогательства с применением силы.

Читайте также:
Угрожали и держали в страхе: двоим жителям Дона грозит семь лет за вымогательство«Невоспитанным хлопчиком» назвал атаман донского казака, напавшего на сына бойца СВОБанда в Ростовской области вымогала по 6 млн рублей у бизнесменов
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Мошенники#Полиция#Долги#Последние новости Ростова на сегодня#Вымогатели#Ростов#18+#Художник#Телефонные мошенники#Вымогательство#Происшествия
Подпишитесь
На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ
Сегодня, 15:49
Урбанист Зайцев: «Проект охранной зоны позволит сносить ценные здания в Ростове»
Сегодня, 14:26
«Я позвоню братьям!»: мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов
Сегодня, 14:20
Аномально теплый ноябрь в Ростове превысил норму осадков на 173%
Сегодня, 13:43
Снаряд скатился в костер: стала известна причина гибели 12 морпехов под Ростовом
Сегодня, 13:07
«Защищала женщин»: Мариэтта Шагинян — первая феминистка Ростова и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:38