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Published Сегодня, 20:53

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Updated Сегодня, 20:55

В Ростове на рынке «Темерник» прогремел еще один взрыв

В Ростове на рынке «Темерник» прогремел мощный взрыв

30 ноября 2023, 20:53
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на рынке «Темерник» прогремел еще один взрыв
В Ростове еще один мощный взрыв раздался на территории горящего рынка «Темерник», об этом сообщил корреспондент RostovGazeta с места событий.

Уже дольше трех часов в Ростове-на-Дону в Первомайском районе идут работы по тушению пожара на территории вещевого рынка «Темерник». Данные о площади пожара на настоящий момент разнятся, местные власти сообщают о 0,3 гектара, объятых пламенем, а МЧС протестуют, что вот уже около 1,5 часа площадь возгорания не превышает 1,5 тысячи «квадратов».

Уже ближе к 23.40 мск корреспондент RostovGazeta сообщил, что на территории рынка раздался мощный взрыв, от которого у журналистов буквально подкосило ноги.

«Раздался сильный взрыв. Хлопок был такой, что я даже присел. Предположительно, газовый баллон рванул», — сообщил корреспондент.

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Фото: rostovgazeta.ru

По словам находящихся на месте спасателей, источником грохота мог стать взрыв баллона с газом, однако точно это в настоящий момент утверждать нельзя.

Издание продолжает следить за ситуацией на рынке «Темерник» с места событий.

Ранее стало известно, что огонь на рынке «Темерник» добрался до павильонов с пиротехникой.

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