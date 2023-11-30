В Ростове на рынке «Темерник» прогремел мощный взрыв

Posted Сегодня, 20:53
Published Сегодня, 20:53
Modified Сегодня, 20:55
Updated Сегодня, 20:55
Уже дольше трех часов в Ростове-на-Дону в Первомайском районе идут работы по тушению пожара на территории вещевого рынка «Темерник». Данные о площади пожара на настоящий момент разнятся, местные власти сообщают о 0,3 гектара, объятых пламенем, а МЧС протестуют, что вот уже около 1,5 часа площадь возгорания не превышает 1,5 тысячи «квадратов».
Уже ближе к 23.40 мск корреспондент RostovGazeta сообщил, что на территории рынка раздался мощный взрыв, от которого у журналистов буквально подкосило ноги.
«Раздался сильный взрыв. Хлопок был такой, что я даже присел. Предположительно, газовый баллон рванул», — сообщил корреспондент.
По словам находящихся на месте спасателей, источником грохота мог стать взрыв баллона с газом, однако точно это в настоящий момент утверждать нельзя.
Издание продолжает следить за ситуацией на рынке «Темерник» с места событий.
Ранее стало известно, что огонь на рынке «Темерник» добрался до павильонов с пиротехникой.