В Ростове на рынке «Темерник» прогремел мощный взрыв

Уже дольше трех часов в Ростове-на-Дону в Первомайском районе идут работы по тушению пожара на территории вещевого рынка «Темерник». Данные о площади пожара на настоящий момент разнятся, местные власти сообщают о 0,3 гектара, объятых пламенем, а МЧС протестуют, что вот уже около 1,5 часа площадь возгорания не превышает 1,5 тысячи «квадратов».