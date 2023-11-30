В Ростове начали строить дюкер под рекой Дон за 2,4 миллиарда рублей

По словам представителей компании, новый дюкер должен стать дублером для коллектора №53, который занимается отводом сточных вод из Советского и Железнодорожного районов на очистные сооружения. Строительство дюкера позволит защитить реку Дон от попадания сточных вод и позволит проводить профилактику без ущерба для жителей Западного жилого массива.