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В Ростове начали строить дюкер под рекой Дон за 2,4 миллиарда рублей

В Ростове начали строить дюкер под рекой Дон за 2,4 миллиарда рублей

30 ноября 2023, 14:16
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове начали строить дюкер под рекой Дон за 2,4 миллиарда рублей
В Ростове начали строительство канализационного дюкера под рекой Дон, который позволит защитить водоем от загрязнения, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

В четверг, 30 ноября, компания «Ростовводоканал» объявила о начале строительства канализационного дюкера рядом с Западным железнодорожным мостом. Трубопровод протяженностью около 11,5 километра частично проложат под дном реки Дон, стоимость объекта составит 2,4 миллиарда рублей.

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По словам представителей компании, новый дюкер должен стать дублером для коллектора №53, который занимается отводом сточных вод из Советского и Железнодорожного районов на очистные сооружения. Строительство дюкера позволит защитить реку Дон от попадания сточных вод и позволит проводить профилактику без ущерба для жителей Западного жилого массива.

Строительство планируют закончить в 2024 году.

Ранее у «Ростовводоканала» потребовали более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона.

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