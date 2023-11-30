В Ростове начали строить дюкер под рекой Дон за 2,4 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В четверг, 30 ноября, компания «Ростовводоканал» объявила о начале строительства канализационного дюкера рядом с Западным железнодорожным мостом. Трубопровод протяженностью около 11,5 километра частично проложат под дном реки Дон, стоимость объекта составит 2,4 миллиарда рублей.
По словам представителей компании, новый дюкер должен стать дублером для коллектора №53, который занимается отводом сточных вод из Советского и Железнодорожного районов на очистные сооружения. Строительство дюкера позволит защитить реку Дон от попадания сточных вод и позволит проводить профилактику без ущерба для жителей Западного жилого массива.
Строительство планируют закончить в 2024 году.
Ранее у «Ростовводоканала» потребовали более 117 миллионов рублей за загрязнение Дона.