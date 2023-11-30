В Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
В 2022 году фигуранта завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины, после чего тот решил устроить взрывы в Херсоне на 9 Мая. Запорожец выбрал участок с массовым скоплением людей.
«В начале мая 2022 года он получил информацию о месте расположения тайника со взрывными устройствами, а также инструкцию по их изготовлению. Он все это забрал и сделал бомбу», — уточнили в суде.
Фигурант 9 мая отправился установить взрывное устройство, где его задержали, а после возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил обвиняемого к 12 годам заключения.
Ранее стало известно, что власти Ростова потратятся на вооруженную охрану и защиту от терактов.