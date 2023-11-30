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В Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины

В Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины

30 ноября 2023, 08:30
Фото: ТГ канал don_mash
В Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении Павла Запорожца, который планировал совершить теракт, сообщает Южный окружной военный суд.

В 2022 году фигуранта завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины, после чего тот решил устроить взрывы в Херсоне на 9 Мая. Запорожец выбрал участок с массовым скоплением людей.

«В начале мая 2022 года он получил информацию о месте расположения тайника со взрывными устройствами, а также инструкцию по их изготовлению. Он все это забрал и сделал бомбу», — уточнили в суде.

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Фигурант 9 мая отправился установить взрывное устройство, где его задержали, а после возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил обвиняемого к 12 годам заключения.

Ранее стало известно, что власти Ростова потратятся на вооруженную охрану и защиту от терактов.

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