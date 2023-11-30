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В Ростове перекрыли проезд к рынку «Темерник» с двух улиц

В Ростове перекрыли проезд к рынку «Темерник» с двух улиц

30 ноября 2023, 19:17
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове перекрыли проезд к рынку «Темерник» с двух улиц
В Ростове ввели ограничения проезда к вещевому рынку «Темерник», отметки появились в сервисе «Яндекс Карты».

Напомним, уже больше часа пожарные борются с огнем в Первомайском районе Ростова. Очаг возгорания находится на вещевом рынке «Темерник», где горят павильоны с одеждой. К настоящему времени площадь возгорания уже разрослась до 1,5 тысячи «квадратов».

Фото: Яндекс Карты

Уже в 21.54 мск на сервисе «Яндекс. Карты» появились отметки о запрете проезда к рынку «Темерник» с улицы Лелюшенко и Каскадной, а также примыкающим к ним улицам. Движение транспорта запрещено по вдоль всего рынка «Темерник» по южной стороне.

Корреспондент RostovGazeta находится на месте пожара
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Ранее в Ростове бизнесмены начали бросаться в огонь, чтобы спасти свой товар, хранящийся на рынке «Темерник».

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