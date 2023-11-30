В Ростове перекрыли проезд к рынку «Темерник» с двух улиц

Уже в 21.54 мск на сервисе «Яндекс. Карты» появились отметки о запрете проезда к рынку «Темерник» с улицы Лелюшенко и Каскадной, а также примыкающим к ним улицам. Движение транспорта запрещено по вдоль всего рынка «Темерник» по южной стороне.