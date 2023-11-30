В Ростове перекрыли проезд к рынку «Темерник» с двух улиц

Posted Сегодня, 19:17
Published Сегодня, 19:17
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Напомним, уже больше часа пожарные борются с огнем в Первомайском районе Ростова. Очаг возгорания находится на вещевом рынке «Темерник», где горят павильоны с одеждой. К настоящему времени площадь возгорания уже разрослась до 1,5 тысячи «квадратов».
Уже в 21.54 мск на сервисе «Яндекс. Карты» появились отметки о запрете проезда к рынку «Темерник» с улицы Лелюшенко и Каскадной, а также примыкающим к ним улицам. Движение транспорта запрещено по вдоль всего рынка «Темерник» по южной стороне.
Ранее в Ростове бизнесмены начали бросаться в огонь, чтобы спасти свой товар, хранящийся на рынке «Темерник».