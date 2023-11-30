В Ростове предприниматели рынка «Темерник» бросаются в огонь для спасения товара

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Напомним, вечером 30 ноября на рынке «Темерник» в Первомайском районе Ростова вспыхнул пожар. К работам по ликвидации огня привлекли более 60 спасателей и 17 единиц спецтехники, однако уже сейчас площадь пожара превысила 0,1 гектара.
Уже через час после возгорания Telegram-канал «Это Ростов» и другие местные каналы стали публиковать кадры, как торговцы бегут к горящему рынку, бросаются в павильоны, сбивают с вешалок верхнюю одежду и другие товары, пытаясь спасти их от пламени. Люди также стремительно покидают территорию рынка. Работы по ликвидации огня продолжаются.
В настоящий момент рядом с рынком возник небольшой затор, однако ограничений движения нет, а потому автомобилисты могут спокойно покинуть зону ЧП и не мешать работе пожарных и спасателей.