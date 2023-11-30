В Ростове предприниматели рынка «Темерник» бросаются в огонь для спасения товара

Уже через час после возгорания Telegram-канал «Это Ростов» и другие местные каналы стали публиковать кадры, как торговцы бегут к горящему рынку, бросаются в павильоны, сбивают с вешалок верхнюю одежду и другие товары, пытаясь спасти их от пламени. Люди также стремительно покидают территорию рынка. Работы по ликвидации огня продолжаются.