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Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

В Ростове предприниматели рынка «Темерник» бросаются в огонь для спасения товара

В Ростове предприниматели рынка «Темерник» бросаются в огонь для спасения товара

30 ноября 2023, 19:02
Фото: 1MI
В Ростове предприниматели рынка «Темерник» бросаются в огонь для спасения товара
В Ростове бизнесмены бросились в огонь ради спасения своих товаров с вещевого рынка «Темерник», видео появилось в местных Telegram-каналах.

Напомним, вечером 30 ноября на рынке «Темерник» в Первомайском районе Ростова вспыхнул пожар. К работам по ликвидации огня привлекли более 60 спасателей и 17 единиц спецтехники, однако уже сейчас площадь пожара превысила 0,1 гектара.

В Ростове бизнесмены бросились в огонь ради спасения своих товаров с вещевого рынка «Темерник», видео появилось в местных Telegram-каналах.
Видео: ТГ Ростов 1 / 1MI
Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
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Уже через час после возгорания Telegram-канал «Это Ростов» и другие местные каналы стали публиковать кадры, как торговцы бегут к горящему рынку, бросаются в павильоны, сбивают с вешалок верхнюю одежду и другие товары, пытаясь спасти их от пламени. Люди также стремительно покидают территорию рынка. Работы по ликвидации огня продолжаются.

В настоящий момент рядом с рынком возник небольшой затор, однако ограничений движения нет, а потому автомобилисты могут спокойно покинуть зону ЧП и не мешать работе пожарных и спасателей.

Затор у рынка Темерник в Ростове вечером 30 ноябряЗатор у рынка Темерник в Ростове вечером 30 ноября
Затор у рынка Темерник в Ростове вечером 30 ноября
Фото: Яндекс Карты
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