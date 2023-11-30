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Published Сегодня, 19:30

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Updated Сегодня, 19:32

В Ростове рынок «Темерник» горит уже второй раз за сутки

В Ростове рынок «Темерник» горит уже второй раз за сутки

30 ноября 2023, 19:30
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове рынок «Темерник» горит уже второй раз за сутки
В Ростове рынок «Темерник» второй раз за день охватило пламя, об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Согласно данным спасателей, первый пожар на рынке «Темерник» произошел вечером 30 ноября около 17.24 мск в районе улицы Лелюшенко, 19/4. Причиной пожара стало загорание мебели в подсобке на площади двух квадратных метров. Его ликвидировали за считанные минуты.

BAZA сообщает, что на место пожара на "Темернике" собираются вызвать Росгвардию, так как торговцы мешают тушить огонь
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В Ростове рынок «Темерник» горит уже второй раз за сутки
Видео: rostovgazeta.ru

Всего через три часа новый пожар, гораздо более впечатляющий по масштабам, вспыхнул на улице Миронова, 12/5. Сообщение о возгорании в торговых павильонах вещевого рынка поступило в 20.39 мск. Спустя почти два часа площадь огня увеличилась более чем в три раза с 400 до 1,5 тысячи квадратных метров, а пожарным пришлось привлечь дополнительные силы.

Сейчас проезд к зоне ЧП ограничен с восточного и западного направления, информация будет дополнена по мере появления новых данных.

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