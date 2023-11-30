В Ростове рынок «Темерник» горит уже второй раз за сутки

Всего через три часа новый пожар, гораздо более впечатляющий по масштабам, вспыхнул на улице Миронова, 12/5. Сообщение о возгорании в торговых павильонах вещевого рынка поступило в 20.39 мск. Спустя почти два часа площадь огня увеличилась более чем в три раза с 400 до 1,5 тысячи квадратных метров, а пожарным пришлось привлечь дополнительные силы.