В Ростове рынок «Темерник» горит уже второй раз за сутки

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Согласно данным спасателей, первый пожар на рынке «Темерник» произошел вечером 30 ноября около 17.24 мск в районе улицы Лелюшенко, 19/4. Причиной пожара стало загорание мебели в подсобке на площади двух квадратных метров. Его ликвидировали за считанные минуты.
Всего через три часа новый пожар, гораздо более впечатляющий по масштабам, вспыхнул на улице Миронова, 12/5. Сообщение о возгорании в торговых павильонах вещевого рынка поступило в 20.39 мск. Спустя почти два часа площадь огня увеличилась более чем в три раза с 400 до 1,5 тысячи квадратных метров, а пожарным пришлось привлечь дополнительные силы.
Сейчас проезд к зоне ЧП ограничен с восточного и западного направления, информация будет дополнена по мере появления новых данных.