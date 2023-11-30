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В Ростове снова сорвали сроки запуска движения по улице 2-й Краснодарской

В Ростове снова сорвали сроки запуска движения по улице 2-й Краснодарской

30 ноября 2023, 17:54
Фото: 1MI
В Ростове снова сорвали сроки запуска движения по улице 2-й Краснодарской
В Ростове вновь перенесли сроки возобновления движения транспорта по улице 2-й Краснодарской, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на представителей администрации Ростова-на-Дону объявил, что власти перенесли сроки открытия движения транспорта на улице 2-й Краснодарской.

Ремонт теплотрассы на улице 2-й Краснодарской стартовал еще летом, его планировали закончить к 11 ноября, однако завершить работы вовремя не удалось. Тогда «Ростовским тепловым сетям» установили новый дедлайн, продлив сроки действия ограничений движения транспорта до 30 ноября.

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Однако уже в четверг стало известно, что рабочие вновь не успели закончить ремонт в срок, теперь закончить ремонт теплотрассы, завершить благоустройство территорий и запустить движение собираются к концу 2023 года.

«Завершение работ по благоустройству запланировано до конца года. Движение по улице будет открыто после завершения этих работ», — цитирует представителей администрации Ростова издание.

Ранее власти Ростова ответили, когда будет готов проект реконструкции улицы Оганова.

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