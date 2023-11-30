В Ростове снова сорвали сроки запуска движения по улице 2-й Краснодарской

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Портал 1Rnd со ссылкой на представителей администрации Ростова-на-Дону объявил, что власти перенесли сроки открытия движения транспорта на улице 2-й Краснодарской.
Ремонт теплотрассы на улице 2-й Краснодарской стартовал еще летом, его планировали закончить к 11 ноября, однако завершить работы вовремя не удалось. Тогда «Ростовским тепловым сетям» установили новый дедлайн, продлив сроки действия ограничений движения транспорта до 30 ноября.
Однако уже в четверг стало известно, что рабочие вновь не успели закончить ремонт в срок, теперь закончить ремонт теплотрассы, завершить благоустройство территорий и запустить движение собираются к концу 2023 года.
«Завершение работ по благоустройству запланировано до конца года. Движение по улице будет открыто после завершения этих работ», — цитирует представителей администрации Ростова издание.
Ранее власти Ростова ответили, когда будет готов проект реконструкции улицы Оганова.