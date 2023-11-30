В Ростове в ноябре зарплаты водителей автобусов выросли до 85 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:00
В четверг, 30 ноября, власти Ростова-на-Дону объявили о результатах проведенных мер по улучшению качества работы пассажирского транспорта, в том числе повышения тарифов на проезд в ноябре 2023 года.
Согласно данным чиновников, благодаря оптимизации маршрутной сети удалось увеличить число автобусов большого класса на муниципальных маршрутах на 28 единиц, кроме того, в Ростове обновили подвижной состав общественного транспорта — приобрели 80 низкопольных автобусов и 67 автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет.
Власти объявили, что в сентябре по результатам конкурса выбрали Российский университет транспорта, который разработает модель транспортной системы Ростова после тщательного анализа.
Также директор департамента транспорта Вадим Шкабарня заявил, что уже в текущем месяце зарплаты водителей в муниципальных транспортных компаниях вырастут до 80-85 тысяч рублей.
В ближайшее время планируется обновить и подвижной состав пригородных маршрутов Ростова.
«В результате по имеющейся у нас информации транспортные предприятия Батайска и Новочеркасска уже закупили современные китайские автобусы», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что тарифы на проезд из Ростова в Батайск поднимутся до 57 рублей.