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В Ростове в ноябре зарплаты водителей автобусов выросли до 85 тысяч рублей

В Ростове в ноябре зарплаты водителей автобусов выросли до 85 тысяч рублей

30 ноября 2023, 16:58
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове в ноябре зарплаты водителей автобусов выросли до 85 тысяч рублей
В Ростове зарплаты водителей общественного транспорта вырастут до 85 тысяч рублей уже в ноябре, об этом сообщили на портале администрации.

В четверг, 30 ноября, власти Ростова-на-Дону объявили о результатах проведенных мер по улучшению качества работы пассажирского транспорта, в том числе повышения тарифов на проезд в ноябре 2023 года.

Согласно данным чиновников, благодаря оптимизации маршрутной сети удалось увеличить число автобусов большого класса на муниципальных маршрутах на 28 единиц, кроме того, в Ростове обновили подвижной состав общественного транспорта — приобрели 80 низкопольных автобусов и 67 автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет.

Власти объявили, что в сентябре по результатам конкурса выбрали Российский университет транспорта, который разработает модель транспортной системы Ростова после тщательного анализа.

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Также директор департамента транспорта Вадим Шкабарня заявил, что уже в текущем месяце зарплаты водителей в муниципальных транспортных компаниях вырастут до 80-85 тысяч рублей.

В ближайшее время планируется обновить и подвижной состав пригородных маршрутов Ростова.

«В результате по имеющейся у нас информации транспортные предприятия Батайска и Новочеркасска уже закупили современные китайские автобусы», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что тарифы на проезд из Ростова в Батайск поднимутся до 57 рублей.

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