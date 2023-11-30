В Ростове в ноябре зарплаты водителей автобусов выросли до 85 тысяч рублей

Согласно данным чиновников, благодаря оптимизации маршрутной сети удалось увеличить число автобусов большого класса на муниципальных маршрутах на 28 единиц, кроме того, в Ростове обновили подвижной состав общественного транспорта — приобрели 80 низкопольных автобусов и 67 автобусов со сроком эксплуатации не более четырех лет.