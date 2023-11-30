В Ростове загорелся рынок «Темерник» 30 ноября

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В четверг, 30 ноября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал фото подписчиков, которые стали свидетелями пожара на рынке «Темерник». По предварительной информации, огонь вспыхнул ближе к 21.00 мск, охватив павильоны, и начал стремительно распространяться.
Журналисты запросили комментарий у пресс-службы МЧС по Ростовской области, чтобы выяснить обстоятельства возгорания и обстановку в зоне ЧП. Данные уточняются.
Дополнение: в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области объявили, что к месту пожара выехали подразделения спасателей, информация о масштабах, причинах возгорания и возможном ущербе уточняется.
Ранее загорелся Северный рынок в Ростове.