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В Ростове загорелся рынок «Темерник» 30 ноября

В Ростове загорелся рынок «Темерник» 30 ноября

30 ноября 2023, 18:11
Фото: 1MI
В Ростове загорелся рынок «Темерник» 30 ноября
В Ростове рынок «Темерник» охватил пожар вечером 30 ноября, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В четверг, 30 ноября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал фото подписчиков, которые стали свидетелями пожара на рынке «Темерник». По предварительной информации, огонь вспыхнул ближе к 21.00 мск, охватив павильоны, и начал стремительно распространяться.

Журналисты запросили комментарий у пресс-службы МЧС по Ростовской области, чтобы выяснить обстоятельства возгорания и обстановку в зоне ЧП. Данные уточняются.

Видео: видео: t.me/rostov_glavniy / 1MI

Дополнение: в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области объявили, что к месту пожара выехали подразделения спасателей, информация о масштабах, причинах возгорания и возможном ущербе уточняется.

Ранее загорелся Северный рынок в Ростове.

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