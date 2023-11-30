В Ростове загорелся рынок «Темерник» 30 ноября

В четверг, 30 ноября, Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал фото подписчиков, которые стали свидетелями пожара на рынке «Темерник». По предварительной информации, огонь вспыхнул ближе к 21.00 мск, охватив павильоны, и начал стремительно распространяться.