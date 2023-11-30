rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Ростовской области назвали подробности информации о гибели 10 человек из-за взрыва

В Ростовской области назвали подробности о возможной гибели 10 человек из-за взрыва

30 ноября 2023, 10:27
Фото: Midjourney
В Ростовской области назвали подробности информации о гибели 10 человек из-за взрыва
В Ростовской области на полигоне погибли 10 человек из-за прогремевшего взрыва, сообщает Donday.

По информации издания, военнослужащие развели костер рядом с боеприпасами, которые якобы из-за этого сдетонировали. Но подтверждений этого нет.

«Еще 15 человек получили различные ранения. ЧП случилось в начале ноября в 50 километрах от Ростова», — уточнило издание.

Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах
Узнать подробнее

Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется, есть вероятность, что данные о гибели военнослужащих могут являться фейком.

Ранее в Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школахВзрыв прогремел в Ростовской областиВзрыв над Ростовской областью: что случилось в регионе 21 ноября
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрыв#ЧП#Последние новости Ростова на сегодня#Дон#Уголовное дело#Ростов#Информация#Происшествия
Подпишитесь
Политолог Сухарь: «Нужно прекратить борьбу с памятниками в Ростовской области»
Сегодня, 09:05
Дожди начнут заливать Ростовскую область с 1 декабря
Сегодня, 05:52
Холод и снегопад: что ждет ростовчан в первый день зимы
Сегодня, 06:47
Ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах
Сегодня, 07:32
Глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети
Сегодня, 07:34
«Защищала женщин»: Мариэтта Шагинян — первая феминистка Ростова и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:38