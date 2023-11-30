В Ростовской области назвали подробности о возможной гибели 10 человек из-за взрыва

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По информации издания, военнослужащие развели костер рядом с боеприпасами, которые якобы из-за этого сдетонировали. Но подтверждений этого нет.
«Еще 15 человек получили различные ранения. ЧП случилось в начале ноября в 50 километрах от Ростова», — уточнило издание.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется, есть вероятность, что данные о гибели военнослужащих могут являться фейком.
Ранее в Ростове осудили мужчину за попытку совершить теракт 9 мая по заданию Украины. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.