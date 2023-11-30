В сочинском парке науки и искусства «Сириус» проходит III Конгресс молодых учёных

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Также отмечается, что эти два дня были насыщены спортивными и культурными мероприятиями, пишет 56orb.ru. Их участниками стали около 5000 человек из 85 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы, и более чем из 35 иностранных государств. Важно отметить, что 970 участников III Конгресса молодых ученых имеют ученую степень кандидата наук, а 180 — степень доктора наук.
Главные сессии первого дня имели отношение к вопросам развития природоподобных технологий в России, мер поддержки выпуска малотоннажной химии, развития направления производства российского лабораторного оборудования и реагентов. Значимым событием деловой программы стала интерактивная встреча с российскими космонавтами «Быть первым» в ходе видеосвязи с российским сегментом Международной космической станции.
Акцент второго дня был сделан на международной деловой повестке. В этот день были назначены ключевые сессии, посвященные вопросам сотрудничества научного сообщества России и Ирана, стран БРИКС и Африки.
Второй день III Конгресса молодых ученых начался с конференции под названием «Мысли в движении». Спортивная платформа Фонда Росконгресс и Сколтех провели лекторий во время сеанса скандинавской ходьбы в Олимпийском парке.
Сеанс одновременной игры с участниками конгресса провел трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов. Он также провел мастер-класс по решению логических задач по шахматной композиции.
С 28 по 30 ноября 2023 года III Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории «Сириус». Мероприятие является ключевым ежегодным событием в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году.
Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Медиахолдинг 1MI — официальный информационный партнер конгресса.
Подробная информация о III Конгрессе молодых ученых и программе мероприятий размещена на сайте конгресс.наука.рф.