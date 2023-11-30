В сочинском парке науки и искусства «Сириус» проходит III Конгресс молодых учёных

Также отмечается, что эти два дня были насыщены спортивными и культурными мероприятиями, пишет 56orb.ru. Их участниками стали около 5000 человек из 85 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы, и более чем из 35 иностранных государств. Важно отметить, что 970 участников III Конгресса молодых ученых имеют ученую степень кандидата наук, а 180 — степень доктора наук.