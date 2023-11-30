rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В сочинском парке науки и искусства «Сириус» проходит III Конгресс молодых учёных

В сочинском парке науки и искусства «Сириус» проходит III Конгресс молодых учёных

30 ноября 2023, 06:10
Фото: Росконгресс
III Конгресс молодых ученых открыл свои двери в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» 28 ноября. Деловая повестка мероприятия по итогам двух дней работы насчитывает более 120 мероприятий. Это стратегические сессии, круглые столы и мастер-классы, презентации проектов.

Также отмечается, что эти два дня были насыщены спортивными и культурными мероприятиями, пишет 56orb.ru. Их участниками стали около 5000 человек из 85 субъектов Российской Федерации, включая новые регионы, и более чем из 35 иностранных государств. Важно отметить, что 970 участников III Конгресса молодых ученых имеют ученую степень кандидата наук, а 180 — степень доктора наук.

Главные сессии первого дня имели отношение к вопросам развития природоподобных технологий в России, мер поддержки выпуска малотоннажной химии, развития направления производства российского лабораторного оборудования и реагентов. Значимым событием деловой программы стала интерактивная встреча с российскими космонавтами «Быть первым» в ходе видеосвязи с российским сегментом Международной космической станции.

Акцент второго дня был сделан на международной деловой повестке. В этот день были назначены ключевые сессии, посвященные вопросам сотрудничества научного сообщества России и Ирана, стран БРИКС и Африки.

Второй день III Конгресса молодых ученых начался с конференции под названием «Мысли в движении». Спортивная платформа Фонда Росконгресс и Сколтех провели лекторий во время сеанса скандинавской ходьбы в Олимпийском парке.

Сеанс одновременной игры с участниками конгресса провел трехкратный чемпион мира по шахматной композиции Данила Павлов. Он также провел мастер-класс по решению логических задач по шахматной композиции.

С 28 по 30 ноября 2023 года III Конгресс молодых ученых проходит на федеральной территории «Сириус». Мероприятие является ключевым ежегодным событием в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году.

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Медиахолдинг 1MI — официальный информационный партнер конгресса.

Подробная информация о III Конгрессе молодых ученых и программе мероприятий размещена на сайте конгресс.наука.рф.

Подпишитесь
Политолог Сухарь: «Нужно прекратить борьбу с памятниками в Ростовской области»
Сегодня, 09:05
Дожди начнут заливать Ростовскую область с 1 декабря
Сегодня, 05:52
Холод и снегопад: что ждет ростовчан в первый день зимы
Сегодня, 06:47
Ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах
Сегодня, 07:32
Глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети
Сегодня, 07:34
«Защищала женщин»: Мариэтта Шагинян — первая феминистка Ростова и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:38