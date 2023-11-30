Владимир Путин подведет итоги года на пресс-конференции 14 декабря

На этом мероприятии президент подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов. Будет создана специальная студия, в которой будут находиться представители СМИ, включая иностранных. Граждане смогут отправлять свои вопросы и обращения с 1 декабря по различным каналам связи, включая телефон, СМС, официальный сайт и социальные сети.