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Updated Сегодня, 10:55

Владимир Путин подведет итоги года на пресс-конференции 14 декабря

Владимир Путин подведет итоги года на пресс-конференции 14 декабря

30 ноября 2023, 10:53
Фото: 1MI
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря, на которой он подведет итоги года и ответит на вопросы граждан через различные каналы связи, такие как телефон, СМС, сайт и соцсети.

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, 14 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На этом мероприятии президент подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов. Будет создана специальная студия, в которой будут находиться представители СМИ, включая иностранных. Граждане смогут отправлять свои вопросы и обращения с 1 декабря по различным каналам связи, включая телефон, СМС, официальный сайт и социальные сети.

Прошлая пресс-конференция с президентом состоялась в июне 2021 года и продолжалась более трех часов. Формат «Прямой линии» проводится с 2001 года и позволяет российским гражданам выразить свое мнение и оценку работы руководства страны.

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