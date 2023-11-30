Владимир Путин подведет итоги года на пресс-конференции 14 декабря

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Согласно заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, 14 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На этом мероприятии президент подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов. Будет создана специальная студия, в которой будут находиться представители СМИ, включая иностранных. Граждане смогут отправлять свои вопросы и обращения с 1 декабря по различным каналам связи, включая телефон, СМС, официальный сайт и социальные сети.
Прошлая пресс-конференция с президентом состоялась в июне 2021 года и продолжалась более трех часов. Формат «Прямой линии» проводится с 2001 года и позволяет российским гражданам выразить свое мнение и оценку работы руководства страны.