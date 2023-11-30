Власти Ростова объяснили, почему в городе убрали памятник Врангелю

Posted 30 ноября 2023, 11:18
Published 30 ноября 2023, 11:18
Modified 30 ноября 2023, 11:20
Updated 30 ноября 2023, 11:20
Администрация Ростова решила рассказать, почему в городе все-таки убрали памятник военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белогвардейского движения Петру Врангелю. Его бюст был установлен напротив кадетского училища на Казахской.
Власти утверждают, что памятник был демонтирован из-за нарушений. Его якобы установили без соответствующего разрешения в межведомственной комиссии. Однако снести бюст почему-то решили лишь спустя три недели после открытия.
Напомним, памятник Врангелю открыли 7 ноября — в день Октябрьской революции. Это сразу возмутило ростовских коммунистов. Они потребовали снести памятник, называя Врангеля предателем родины. Иного мнения придерживались инициаторы открытия бюста в Русском просветительском обществе. Они заявили, что памятник изготовили и установили на деньги, собранные с помощью пожертвований, а сам бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны». После пикетов и жалоб коммунистов бюст сначала закрыли брезентом, а потом и вовсе снесли.