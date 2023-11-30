Власти Ростова объяснили, почему в городе убрали памятник Врангелю

Напомним, памятник Врангелю открыли 7 ноября — в день Октябрьской революции. Это сразу возмутило ростовских коммунистов. Они потребовали снести памятник, называя Врангеля предателем родины. Иного мнения придерживались инициаторы открытия бюста в Русском просветительском обществе. Они заявили, что памятник изготовили и установили на деньги, собранные с помощью пожертвований, а сам бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны». После пикетов и жалоб коммунистов бюст сначала закрыли брезентом, а потом и вовсе снесли.