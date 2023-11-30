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Власти Ростова объяснили, почему в городе убрали памятник Врангелю

Власти Ростова объяснили, почему в городе убрали памятник Врангелю

30 ноября 2023, 11:18
Фото: t.me/probka_M4
Власти Ростова объяснили, почему в городе убрали памятник Врангелю
Нарушения в установке памятника Петру Врангелю могли стать причиной его сноса, сообщает Don Mash.

Администрация Ростова решила рассказать, почему в городе все-таки убрали памятник военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белогвардейского движения Петру Врангелю. Его бюст был установлен напротив кадетского училища на Казахской.

Скандальный памятник Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону
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Власти утверждают, что памятник был демонтирован из-за нарушений. Его якобы установили без соответствующего разрешения в межведомственной комиссии. Однако снести бюст почему-то решили лишь спустя три недели после открытия.

Напомним, памятник Врангелю открыли 7 ноября — в день Октябрьской революции. Это сразу возмутило ростовских коммунистов. Они потребовали снести памятник, называя Врангеля предателем родины. Иного мнения придерживались инициаторы открытия бюста в Русском просветительском обществе. Они заявили, что памятник изготовили и установили на деньги, собранные с помощью пожертвований, а сам бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны». После пикетов и жалоб коммунистов бюст сначала закрыли брезентом, а потом и вовсе снесли.

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