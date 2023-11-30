В МинЖКХ заявили, что Ростов не сможет получить паспорт готовности к зиме

Паспорт готовности к зиме в Ростовской области получили 43 муниципалитета. Без этих документов от Ростехнадзора остаются еще шесть муниципалитетов. Два из них — Волгодонск и Родионово-Несветайский район — уже устранили недостатки и подали новые заявки на получение паспортов готовности.