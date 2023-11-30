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Власти заявили, что у Ростова нет возможности получить паспорт готовности к зиме

В МинЖКХ заявили, что Ростов не сможет получить паспорт готовности к зиме

30 ноября 2023, 08:34
Фото: donland.ru
Власти заявили, что у Ростова нет возможности получить паспорт готовности к зиме
Без паспорта готовности к отопительному сезону в регионе остаются Ростов, Азов и Новочеркасск, заявили в министерстве ЖКХ региона.

Паспорт готовности к зиме в Ростовской области получили 43 муниципалитета. Без этих документов от Ростехнадзора остаются еще шесть муниципалитетов. Два из них — Волгодонск и Родионово-Несветайский район — уже устранили недостатки и подали новые заявки на получение паспортов готовности.

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«Из шести муниципалитетов, у трех еще есть такая возможность, если в ближайшее время устранят все замечания. Это Волгодонск, а также Родионово-Несветайский и Красносулинский районы», — сообщает министерство ЖКХ.

При этом ведомство не указывает, что возможность получить паспорт есть у Ростова, Азова и Новочеркасска. Эти города подавать заявки на получение документов от Ростехнадзора пока не собираются, что следует из сообщения МинЖКХ:

«Без паспортов готовности остаются Ростов-на-Дону, Азов и Новочеркасск».

Ранее власти рассказали, куда жаловаться на отсутствие отопления в Ростовской области.

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