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Published Сегодня, 20:28

Modified Сегодня, 20:30

Updated Сегодня, 20:30

«Внутри все в огне»: ростовчане рассказали о пожаре на «Темернике»

«Внутри все в огне»: ростовчане рассказали о пожаре на «Темернике»

30 ноября 2023, 20:28
Фото: rostovgazeta.ru
«Внутри все в огне»: ростовчане рассказали о пожаре на «Темернике»

Бизнесмены рассказали, как спасали товары из огня на рынке «Темерник»

В Ростове-на-Дону продолжают тушить пожар на рынке «Темерник», где горят торговые точки с вещами. Предприниматели рассказали корреспонденту RostovGazeta, как спасали вещи.

Один из бизнесменов рассказал, что вначале спасал обувь, после чего пошел помогать другим предпринимателям. По его словам, у некоторых выгорело большое количество товара, у других — меньше.

«Теперь на территорию никого не пускают. Внутри много огня», — рассказал собеседник.

Сильнейший пожар на "Темернике" в Ростове 30 ноября на снимках корреспондента RostovGazeta
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«Из-за дыма долго находиться на территории сейчас не получится», — предупредил ростовчанин.«Из-за дыма долго находиться на территории сейчас не получится», — предупредил ростовчанин.
«Из-за дыма долго находиться на территории сейчас не получится», — предупредил ростовчанин.
Фото: rostovgazeta.ru

Другой местный житель рассказал, у его брата на рынке магазин и как только он узнал о пожаре, то сразу пришел на помощь. По его словам, часть вещей удалось спасти

«Из-за дыма долго находиться на территории сейчас не получится», — предупредил ростовчанин.

Добавим, что сейчас огонь горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров. О пострадавших информации не было.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Рынок#Огонь#Товар#Пострадавшие#Дым#Местные жители#Темерник#Бизнесмены#Торговые точки
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