«Внутри все в огне»: ростовчане рассказали о пожаре на «Темернике»

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
Один из бизнесменов рассказал, что вначале спасал обувь, после чего пошел помогать другим предпринимателям. По его словам, у некоторых выгорело большое количество товара, у других — меньше.
«Теперь на территорию никого не пускают. Внутри много огня», — рассказал собеседник.
Другой местный житель рассказал, у его брата на рынке магазин и как только он узнал о пожаре, то сразу пришел на помощь. По его словам, часть вещей удалось спасти
«Из-за дыма долго находиться на территории сейчас не получится», — предупредил ростовчанин.
Добавим, что сейчас огонь горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров. О пострадавших информации не было.