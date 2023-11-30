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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Ростовский проктолог рассказал, как не допустить обострение геморроя на Новый год

Проктолог Богданов рассказал ростовчанам, как избежать геморроя на Новый год

30 ноября 2023, 09:12
Фото: Midjourney
Ростовский проктолог рассказал, как не допустить обострение геморроя на Новый год
Крепкий алкоголь и острая пряная пища приводят к обострению геморроя. Как ростовчанам отметить Новый год и не получить от застолья перианальный венозный тромбоз, сообщил RostovGazeta проктолог Денис Богданов.

Из-за большого количества выходных, встреча Нового года у ростовчан, традиционно, продолжается несколько дней.

Проктолог предупреждает, что людям с наличием геморроидальной болезни, следует соблюдать ряд несложных правил. Это позволит предотвратить возникновение перианального венозного тромбоза, или попросту говоря, острого геморроя.

«На новогодних застольях, прежде всего, нужно соблюдать умеренность и в еде, и в употреблении различных напитков», — отмечает Денис Богданов.

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Врач разъясняет, что большое количество острой пряной пищи наряду с крепким алкоголем скажется дополнительной нагрузкой на органы пищеварения. А это может привести к обострению геморроидальной болезни — появлению воспаления, кровотечения.

«Не следует сидеть все праздники перед телевизором, поедая салаты. Нужно стараться больше двигаться, гулять, то есть активно проводить время. И, как минимум, не меньше часа находиться на свежем воздухе», — рекомендует доктор.

Ранее RostovGazeta выясняла, можно ли за считанные дни похудеть к Новому году.

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