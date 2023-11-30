«Я позвоню братьям!»: мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов

Ростовчанка уверена, что все это делается ради ее участка земли и доли в доме, на которую претендуют недавно переселившиеся соседи. По словам Юлии, одна из соседок даже написала на нее заявление в полицию, пока сама женщина лежала в роддоме, обвинив ростовчанку в шуме и возникших коммунальных проблемах.