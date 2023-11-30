«Я позвоню братьям!»: мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сообщений, опубликованных донскими СМИ. По информации издания, причиной стали противоправные действия в отношении матери-одиночки из Ростова, которая якобы стала жертвой травли соседей-мигрантов, желающих выжить дончанку из ее дома с помощью клеветы, угроз, оскорблений и порчи имущества.
В среду, 29 ноября, сообщество «Русская община» рассказало историю ростовчанки Юлии, которая уже несколько месяцев является объектом травли соседей. Мать-одиночка подвергается оскорблениям, издевательствам, кроме того, по словам женщины соседи из южных регионов шантажируют ее угрозами обратиться в органы опеки, пишут заявления в полицию и даже портят личное имущество — режут шины автомобиля.
Ростовчанка уверена, что все это делается ради ее участка земли и доли в доме, на которую претендуют недавно переселившиеся соседи. По словам Юлии, одна из соседок даже написала на нее заявление в полицию, пока сама женщина лежала в роддоме, обвинив ростовчанку в шуме и возникших коммунальных проблемах.
Кроме того, Юлия утверждает, что неугомонные соседи делают дыры в стенах, заливают замки дома клеем, режут проводку, а недавно натравили на нее органы опеки, которые в результате проверки не выявили никаких нарушений в содержании и заботе о дочке ростовчанки.
«Соседи не унимаются… кричат „я позвоню братьям, они расправятся с тобой! Ребенка заберу, тебя посажу!“. Соберутся вместе под домом и в наглую оскорбляют!», — сказано в публикации. Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения.
Сейчас женщина обратилась в полицию, чтобы защитить себя от затравивших ее соседей, по факту произошедшего проведут проверку.
Ранее в Ростове нападение детей мигрантов на одноклассника спровоцировало масштабный конфликт.