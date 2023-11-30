Юрист Габович сообщил о важных законах декабря, которые изменят жизнь в Ростове

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Самым обсуждаемым нововведением, по словам собеседника, является авторизация пользователей на российских сайтах. Авторизоваться на сайтах теперь можно будет разными способами. А именно, с помощью номера мобильного телефона или отечественных сервисов — Госуслуг или единой биометрической системы.
«Предполагалось, что авторизация через отечественные приложения должна была заработать с 1 декабря 2023 года. Но, вероятно, IT-компании оказались к этому не готовы. Поэтому обсуждаются поправки, которые обеспечат переходный период до 1 января 2025 года, а тогда уже эта норма вступит в силу», — отмечает Антон Габович.
Изменения в законодательстве затронут и загранпаспорта ростовчан. С 11 декабря 2023 года появится единый перечень оснований для признания недействительности заграничных паспортов. Такие паспорта будут подлежать изъятию.
«Непригодными будут признаны те загранпаспорта, выпуск которых осуществлялся по поддельным или недействительным документам. К другим, более бытовым основаниям признания недействительности загранпаспорта относится его утрата, изменение личных данных и многое другое», — делится информацией юрист.
Собеседник напоминает, новые изменения в законе позволяют выписывать штрафы ростовчанам, если автомобиль будет на летней резине.
«Специальным постановлением установлен перечень неисправностей и условия, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. К таким условиям относится эксплуатация летних шин в зимний период. То есть с декабря и по февраль включительно ездить на летней резине запрещено. Это относится к нарушениям, и за это может быть выписан штраф», — отмечает Антон Габович.
Также с 1 декабря вступает в силу обсуждаемый ранее запрет на применение пиротехники в Ростовской области. Этот закон будет действовать до весны 2024 года, если не поступит других распоряжений.
Напомним, что запрещается использовать петарды, фейерверки, салюты и другие подобные изделия. Однако запрет не касается бенгальских огней, фонтанов холодного огня и многого другого.