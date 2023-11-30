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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Юрист Габович рассказал о важных законах декабря, которые изменят жизнь ростовчан

Юрист Габович сообщил о важных законах декабря, которые изменят жизнь в Ростове

30 ноября 2023, 11:31
Фото: Midjourney
Юрист Габович рассказал о важных законах декабря, которые изменят жизнь ростовчан
Декабрь 2023 года принесет в жизнь ростовчан много нововведений. О самых важных переменах рассказал RostovGazeta юрист Антон Габович.

Авторизация на сайтах

Самым обсуждаемым нововведением, по словам собеседника, является авторизация пользователей на российских сайтах. Авторизоваться на сайтах теперь можно будет разными способами. А именно, с помощью номера мобильного телефона или отечественных сервисов — Госуслуг или единой биометрической системы.

«Предполагалось, что авторизация через отечественные приложения должна была заработать с 1 декабря 2023 года. Но, вероятно, IT-компании оказались к этому не готовы. Поэтому обсуждаются поправки, которые обеспечат переходный период до 1 января 2025 года, а тогда уже эта норма вступит в силу», — отмечает Антон Габович.

Самым обсуждаемым нововведением, по словам собеседника, является авторизация пользователей на российских сайтах.Самым обсуждаемым нововведением, по словам собеседника, является авторизация пользователей на российских сайтах.
Самым обсуждаемым нововведением, по словам собеседника, является авторизация пользователей на российских сайтах.
Фото: 1MI

Непригодные загранпаспорта

Изменения в законодательстве затронут и загранпаспорта ростовчан. С 11 декабря 2023 года появится единый перечень оснований для признания недействительности заграничных паспортов. Такие паспорта будут подлежать изъятию.

«Непригодными будут признаны те загранпаспорта, выпуск которых осуществлялся по поддельным или недействительным документам. К другим, более бытовым основаниям признания недействительности загранпаспорта относится его утрата, изменение личных данных и многое другое», — делится информацией юрист.

С 11 декабря 2023 года появится единый перечень оснований для признания недействительности заграничных паспортов. С 11 декабря 2023 года появится единый перечень оснований для признания недействительности заграничных паспортов.
С 11 декабря 2023 года появится единый перечень оснований для признания недействительности заграничных паспортов.
Фото: 1MI
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Запрет на летнюю резину

Собеседник напоминает, новые изменения в законе позволяют выписывать штрафы ростовчанам, если автомобиль будет на летней резине.

«Специальным постановлением установлен перечень неисправностей и условия, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. К таким условиям относится эксплуатация летних шин в зимний период. То есть с декабря и по февраль включительно ездить на летней резине запрещено. Это относится к нарушениям, и за это может быть выписан штраф», — отмечает Антон Габович.

Собеседник напоминает, новые изменения в законе позволяют выписывать штрафы ростовчанам, если автомобиль будет на летней резине.Собеседник напоминает, новые изменения в законе позволяют выписывать штрафы ростовчанам, если автомобиль будет на летней резине.
Собеседник напоминает, новые изменения в законе позволяют выписывать штрафы ростовчанам, если автомобиль будет на летней резине.
Фото: Midjourney

Новый год без пиротехники

Также с 1 декабря вступает в силу обсуждаемый ранее запрет на применение пиротехники в Ростовской области. Этот закон будет действовать до весны 2024 года, если не поступит других распоряжений.

Напомним, что запрещается использовать петарды, фейерверки, салюты и другие подобные изделия. Однако запрет не касается бенгальских огней, фонтанов холодного огня и многого другого.

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