Юрист Габович сообщил о важных законах декабря, которые изменят жизнь в Ростове

«Специальным постановлением установлен перечень неисправностей и условия, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. К таким условиям относится эксплуатация летних шин в зимний период. То есть с декабря и по февраль включительно ездить на летней резине запрещено. Это относится к нарушениям, и за это может быть выписан штраф», — отмечает Антон Габович.