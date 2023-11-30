«Защищала женщин»: Мариэтта Шагинян — первая феминистка Ростова и Нахичевани-на-Дону

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
С моей точки зрения, одной из таких ярких, независимых и талантливых женщин была Мариэтта Сергеевна Шагинян. Впоследствии она стала известной советской писательницей, поэтом, публицистом и ученым. Об этой неординарной женщине я уже рассказывал читателям Rostovgazeta. Но вот о том, что она была одной из первых, кто в Ростове и Нахичевани стал заявлять о правах женщин и задумываться о роли семьи в обществе, мало кто знает.
А между тем, если читать газету «Приазовский край», которая была очень популярна в Ростове и Нахичевани до прихода советской власти и в которой в то время часто публиковалась Мариэтта Шагинян, то станет понятно, почему я считаю, что эта писательница и была одной из первых феминисток.
Конечно, нельзя сравнивать тех женщин-писателей, задумывавшихся о своих правах, с нынешними борцами за гендерное равенство. Это совсем разные явления.
И все же мне было очень интересно почитать рассуждения Шагинян о семье тех далеких лет.
Вообще, надо сказать, что Шагинян была необычной женщиной. В Нахичевани многие ее современники считали, что она «не от мира сего». Действительно, она была многогранно талантливым и неординарным человеком. Например, будучи коммунисткой, искренне верящей в учение Маркса, она с уважением относилась к христианской вере, к библейским заповедям, тесно общалась с Католикосом всех армян Вазгеном I. Кстати, Шагинян октябрьскую революцию восприняла как событие христианско-мистическое.
Чем же меня так заинтересовали ранние публикации Шагинян?
Постараюсь объяснить. Например, в газете «Приазовский край» за 1913 год была опубликована заметка, которая называлась незамысловато: «Лекция М. Шагинян». В частности, газета сообщала, что в нахичеванском коммерческом собрании состоялась лекция М. Шагинян на тему «Две морали». Кстати, в те годы было модно рассуждать на тему новой морали, роли семьи в обществе. Должна ли быть семья? Надо ли хранить верность? Что есть любовь? Возможна ли любовь в семье?
Подобные вопросы поднимаются и сегодня в обществе. Но первые предпосылки той сексуальной революции, которая произошла в шестидесятые годы минувшего века на Западе, были тогда, в начале двадцатого века, у нас в России. Это можно понять, изучив доклад Шагинян. О чем же говорила и писала она в 1913 году?
«Удобство, благополучие, инстинкт семейственности − вот три кита родовой морали, ставшей в оппозицию с индивидуальной моралью. Будь я один, я ничего не боялся бы, но у меня семья, и я не могу рисковать ея жизнью. Этот конфликт индивидуальной морали с родовой показывает глубокое значение исторической культуры, вот почему и родовой эрос неизмеримо разрастается и постепенно вытесняет человеческое я. Чем крепче мы сидим на земле, чем родовое ближе, тем совесть наша как бы чище».
Шагинян утверждала также, что брак − это целое море взаимных требований, ничего общего с любовью не имеющее. И потому ужас семейного быта в том, что он притупляет любовь и уничтожает ее истинное значение.
По мнению Шагинян, любить надо так, чтобы эта любовь была свободна от страха. Писательница утверждала также, что телесная близость не заменит жажды любви. И вывод (а в 1913 году ей было 25 лет) она делала такой − жениться хорошо, а не жениться еще лучше.
Конечно, представители старшего поколения не принимали подобных взглядов. Но Шагинян уже тогда считалась талантливой писательницей и хорошим оратором.
Автор заметки «Лекция М. Шагинян» пишет: «Отсутствие последовательности в речи, разбрасывание и не в меру частое цитирование различных авторов являются недостатками молодой лекторши, но она обладает большой эрудицией и хорошим литературным слогом. Публика приняла ее тепло и слушала с большим вниманием».
Здесь я должен отметить, что автор заметки был прав. Мариэтта Сергеевна Шагинян впоследствии стала замечательным писателем и прекрасным оратором.
А вывод ее лекции 1913 года мне хорошо понятен. Этот вывод был сформулирован Сократом еще задолго до Шагинян. Когда один человек спросил у Сократа, жениться ему или не жениться, то он ответил: «Делай, что хочешь, − все равно раскаешься». Правда, потом добавил: «Женись непременно. Попадется хорошая жена − будешь счастливым. Плохая − станешь философом».
Кстати, сама Мариэтта Сергеевна все-таки вышла замуж. И можно сказать, удачно. У нее была хорошая и очень талантливая семья. Ее муж − Яков Самсонович Хачатрянц − был известным филологом, переводчиком с армянского языка. Дочь Мирэль стала художником, внучка Елена − ученым-биологом, а внук Сергей Викторович Цигаль так же, как и его мама, стал знаменитым художником. Не менее известна и правнучка Мариэтты Шагинян − Мариэтта Цигаль-Полищук, она знакома многим как актриса театра и кино. Кстати, ее мама − несравненная актриса Любовь Полищук.
Жениться или не жениться? Вопрос извечный. Но ничто не ново под Луной. Поверьте. И как бы новые поколения ни пытались изобрести какой-то новый подход к браку, ответ лишь один − все лучшее рождается в любви. И если брак по любви − это и есть настоящее счастье. Ну, а если вам не повезет, то, как говорил Сократ, станете философом. Они нашему грешному миру тоже очень нужны.
Георгий Багдыков