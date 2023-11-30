«Защищала женщин»: Мариэтта Шагинян — первая феминистка Ростова и Нахичевани-на-Дону

«Удобство, благополучие, инстинкт семейственности − вот три кита родовой морали, ставшей в оппозицию с индивидуальной моралью. Будь я один, я ничего не боялся бы, но у меня семья, и я не могу рисковать ея жизнью. Этот конфликт индивидуальной морали с родовой показывает глубокое значение исторической культуры, вот почему и родовой эрос неизмеримо разрастается и постепенно вытесняет человеческое я. Чем крепче мы сидим на земле, чем родовое ближе, тем совесть наша как бы чище».