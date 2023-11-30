Зайцы, супергерои и принцессы: сколько стоит детский костюм для утренника в Ростове

Первым предложением корреспондент рассмотрел именно аренду. В Ростове есть около 10 студий, специализирующихся на прокате карнавальных костюмов для взрослых и детей. Цена вопроса составляет от 200 рублей в сутки и до 1600 рублей без учета залога. Самые дешевые костюмы — это костюмы животных: лисичек, зайцев, волков, медведей, мышек и котов, их сдают в аренду за 200 рублей. Однако с ростом цен на аренду костюмы становятся креативнее, и ребенок на один день может примерить национальные наряды из разных стран мира или стать Анной из «Холодного сердца», Кощеем Бессмертным, Каем или Гердой, Санта Клаусом, Снегурочкой, Царевной Лебедь, принцем или принцессой из диснеевских сказок, а также заключенным, художником эпохи Ренессанса и даже… костром.