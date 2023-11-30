Зайцы, супергерои и принцессы: сколько стоит детский костюм для утренника в Ростове

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
До Нового года остается около месяца, и родителям в Ростове-на-Дону уже пора задумываться о том, в чем же их дети отправятся на утренники и праздничные елки. Хотя последние несколько лет в рейтинге наиболее востребованных новогодних костюмов лидируют зайцы, снеговики, персонажи мультфильмов и супергерои, психологи рекомендуют опираться на предпочтения самого владельца карнавального наряда, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и получил удовольствие от праздника. Кроме того, очень важно, чтобы костюм был безопасным.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют родителям в обязательном порядке обращать внимание на состав ткани, маркировку, запах изделия и другие важные параметры. Так дончанам советуют выбирать наряды из натуральных тканей или из синтетики, но обязательно с подкладкой из натуральных материалов, который будет учитывать температурный режим в помещении, где его будут носить. Ребенок не должен ни перегреться, ни простыть во время праздника, а потому костюм нужны выбирать вдумчиво с учетом активных игр, танцев и конкурсов, которые проводят во время утренников.
Кроме того, ткань костюма не должна резко пахнуть или оставлять следы краски на коже ребенка, все детали должны крепко держаться на одежде и быть качественно прошиты или приклеены. Вместе с этим маски и другие декоративные элементы, например, усы, парики, короны, бороды, платки, должны быть пожаробезопасны и не вызывать удушья во время ношения.
Сейчас на рынке существуют миллионы предложений карнавальных костюмов для детей. Ростовчане с любым бюджетом и предпочтениями могут найти подходящий наряд как в детских магазинах, так и на маркетплейсах или сайтах бесплатных объявлений о продаже. Кроме того, существуют ярмарки мастеров и частные портные, которые с удовольствием возьмутся за самые креативные идеи своих клиентов и осуществят любую детскую фантазию. В крайнем случае, костюм всегда можно взять в аренду.
Первым предложением корреспондент рассмотрел именно аренду. В Ростове есть около 10 студий, специализирующихся на прокате карнавальных костюмов для взрослых и детей. Цена вопроса составляет от 200 рублей в сутки и до 1600 рублей без учета залога. Самые дешевые костюмы — это костюмы животных: лисичек, зайцев, волков, медведей, мышек и котов, их сдают в аренду за 200 рублей. Однако с ростом цен на аренду костюмы становятся креативнее, и ребенок на один день может примерить национальные наряды из разных стран мира или стать Анной из «Холодного сердца», Кощеем Бессмертным, Каем или Гердой, Санта Клаусом, Снегурочкой, Царевной Лебедь, принцем или принцессой из диснеевских сказок, а также заключенным, художником эпохи Ренессанса и даже… костром.
Если же ребенок хочет какой-то определенный костюм, которого нет в продаже, на помощь придет индивидуальный пошив. В Ростове стоимость услуги составляет от 1000 рублей за работу, а далее все зависит от сложности костюма, расходов на материалы и стоимости работы мастера.
Первым предложением корреспондент рассмотрел именно аренду. В Ростове есть около 10 студий, специализирующихся на прокате карнавальных костюмов для взрослых и детей. Цена вопроса составляет от 200 рублей в сутки и до 1600 рублей без учета залога. Самые дешевые костюмы — это костюмы животных: лисичек, зайцев, волков, медведей, мышек и котов, их сдают в аренду за 200 рублей. Однако с ростом цен на аренду костюмы становятся креативнее, и ребенок на один день может примерить национальные наряды из разных стран мира или стать Анной из «Холодного сердца», Кощеем Бессмертным, Каем или Гердой, Санта Клаусом, Снегурочкой, Царевной Лебедь, принцем или принцессой из диснеевских сказок, а также заключенным, художником эпохи Ренессанса и даже… костром.
Если же ребенок хочет какой-то определенный костюм, которого нет в продаже, на помощь придет индивидуальный пошив. В Ростове стоимость услуги составляет от 1000 рублей за работу, а далее все зависит от сложности костюма, расходов на материалы и стоимости работы мастера.
Самое очевидное место для поиска подходящего костюма для ребенка — это детские магазины и маркетплейсы.
Если физические магазины позволяют за короткое время познакомиться со всем ассортиментом и подобрать комфортный размер карнавального костюма, то маркетплейсы дают гораздо больше свободы в поисках подходящего персонажа для вашего ребенка. Кроме того, ценовая «вилка» позволяет найти костюм на абсолютно любой кошелек.
Здесь хорошим вариантом могут стать как традиционные карнавальные костюмы, так и кигуруми [прим. редакции — комбинезон на молнии или пуговицах, покрывающий всё тело своего владельца, часто выполнен в виде животных, героев мультфильмов и других персонажей]. Стандартные костюмы отличаются детализацией и количеством дополнительных деталей, например, мантиями или плащами, масками, венками, волшебными палочками и шапками, зато кигуруми можно носить и после Нового года, даже использовать их в качестве пижамы.
Средние цены на костюмы:
Супергерои ~ от 515 до 11,7 тысячи рублей
Персонажи русских народных сказок (Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Кощей, Колобок и т.д) ~ от 656 до 6,7 тысячи рублей
Принцессы и герои Диснея ~ от 848 до 21,5 тысячи рублей.
Костюмы учеников и преподавателей Хогвартса ~ от 624 до 6,3 тысячи рублей
Снежинки и животные ~ от 450 до 5,6 тысячи рублей
Кигуруми ~ от 465 до 8,6 тысячи рублей
Хорошим способом купить необходимый костюм и сэкономить могут стать сайты объявлений о продаже, где опубликованы более 1,5 тысячи предложений о продаже карнавальных костюмов.
Ростовчанам предлагают купить детские костюмы за сумму от 200 до четырех тысяч рублей как комиссионные магазины, так и частные лица. При этом самыми дорогими костюмами стали костюм казака (4000 рублей) и казачки (2600 рублей).