Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды

Однако законодательство пока не позволяет определить степень вины сотрудника, если он увяз по колено в сугробе или не может добраться до работы из-за пробок, вызванных дождями или гололедицей. Также нельзя сказать, какие именно погодные условия можно назвать уважительной причиной для опоздания.