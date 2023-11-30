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Published Сегодня, 17:33

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Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды

Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды

30 ноября 2023, 17:33
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды
В Ростовской области и других регионах России могут запретить дисциплинарные взыскания сотрудникам, опоздавшим на работу из-за дождя, об этом сообщил портал «RT на русском».

В четверг, 30 ноября, издание сообщило, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести запрет на дисциплинарные взыскания в отношении персонала, если сотрудник опоздал на работу из-за погодных катаклизмов, например, обильных дождей или снегопада.

Парламентарий отметил, что в настоящий момент Трудовой кодекс позволяет работодателю сделать замечание или выговор сотруднику, который опоздал на работу без уважительной причины. После двух подобных взысканий наниматель может уволить сотрудника, разорвав трудовой договор в одностороннем порядке.

Однако законодательство пока не позволяет определить степень вины сотрудника, если он увяз по колено в сугробе или не может добраться до работы из-за пробок, вызванных дождями или гололедицей. Также нельзя сказать, какие именно погодные условия можно назвать уважительной причиной для опоздания.

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Именно по этой причине Сухарев попросил рассмотреть вопрос о том, чтобы запретить работодателям привлекать к взысканию подчиненных, опоздавших на работу из-за неблагоприятных погодных условий, если те в свою очередь повлияли на работу общественного транспорта.

«Прошу вас рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС, муниципальных транспортных организаций», — приводит детали письма на имя главы Минтруда Антона Котякова RT.

Ранее из-за дождя цены на такси взлетели вдвое из-за высокого спроса во время непогоды.

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