Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
В четверг, 30 ноября, издание сообщило, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести запрет на дисциплинарные взыскания в отношении персонала, если сотрудник опоздал на работу из-за погодных катаклизмов, например, обильных дождей или снегопада.
Парламентарий отметил, что в настоящий момент Трудовой кодекс позволяет работодателю сделать замечание или выговор сотруднику, который опоздал на работу без уважительной причины. После двух подобных взысканий наниматель может уволить сотрудника, разорвав трудовой договор в одностороннем порядке.
Однако законодательство пока не позволяет определить степень вины сотрудника, если он увяз по колено в сугробе или не может добраться до работы из-за пробок, вызванных дождями или гололедицей. Также нельзя сказать, какие именно погодные условия можно назвать уважительной причиной для опоздания.
Именно по этой причине Сухарев попросил рассмотреть вопрос о том, чтобы запретить работодателям привлекать к взысканию подчиненных, опоздавших на работу из-за неблагоприятных погодных условий, если те в свою очередь повлияли на работу общественного транспорта.
«Прошу вас рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС, муниципальных транспортных организаций», — приводит детали письма на имя главы Минтруда Антона Котякова RT.
Ранее из-за дождя цены на такси взлетели вдвое из-за высокого спроса во время непогоды.