Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Ранее RostovGazeta рассказывала как в администрации Ростова-на-Дону обсуждали реализацию национальных проектов. На заседании муниципальной комиссии по проектной деятельности рассмотрели вопросы по реализации нацпроектов в дорожной, транспортной и строительной сферах. Как отметил глава администрации города Ростова-на-дону Алексей Логвиненко, благодаря национальным проектам в городе развиваются многие отрасли. А воплощение в жизнь масштабных планов меняют в лучшую сторону облик донской столицы. Он также подчеркнул, что работа по реализации национальных проектов в городе будет продолжена.