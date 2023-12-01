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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

Алексей Логвиненко провел личный прием граждан

1 декабря 2023, 09:38
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Во время личного приема граждан, который давно стал для горожан традиционным, глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассмотрел вопрос о капитальном ремонте школы № 101 им. дважды Героя Советского Союза С. И. Кретова.

Также глава городской администрации пообещал разрешить и другие вопросы, которые прозвучали во время приема.

С просьбой ремонта школы обратились родители учеников. Безусловно, просьба была необычной, однако Алексей Логвиненко пообещал, что в течение двух следующих лет, общеобразовательная школа № 101 будет капитально отремонтирована.

— Работы выполнят на условиях софинансирования с областным бюджетом, — сказал Алексей Логвиненко. — Средства на ремонт мы обязательно заложим при формировании бюджета на следующий год.

Делились с главой и с другими проблемами. Жители многоквартирного дома по переулку Соборному, 79, где в настоящее время идут кровельные работы, попросили усилить грунт в основании фундамента и несущих конструкций их дома, а также обратить внимание на укрепление стен и перекрытий. Алексей Логвиненко сообщил заявителям хорошую новость.

— В 2024 году разработаем проектно-сметную документацию, а сами работы по укреплению дома планируем выполнить в 2025 году, — пояснил глава городской администрации.

Пришли на прием и жители Первомайского района. Они попросили отремонтировать внутриквартальный проезд по ул. Вятской, 63/1.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко согласился, что дорога действительно находится в неудовлетворительном состоянии. Но эта проблема держится на контроле городской администрации и уже весной следующего года подрядчик приступит к устранению дефектов.

Еще одно обращение ростовчан коснулось ремонта детской площадки по проспекту Коммунистическому, 43. Глава городской администрации отметил, что к началу лета следующего года здесь появится не только новое игровое оборудование, но и специальное покрытие, а вокруг самой площадки появятся ограждения. Детская площадка будет выглядеть современно и порадует детей округи.

Жители Западного жилого массива попросили главу администрации устранить колейность на дороге по ул. Малиновского от ул. 339-й Стрелковой Дивизии до ул. Доватора. По их словам, дефекты на асфальте возникли из-за интенсивного движения грузового транспорта.

Алексей Логвиненко сообщил горожанам, что к капремонту этого участка приступят уже в марте 2024 года. А до этого момента состояние дорожного покрытия будут поддерживать в рамках ямочного ремонта.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ранее RostovGazeta рассказывала как в администрации Ростова-на-Дону обсуждали реализацию национальных проектов. На заседании муниципальной комиссии по проектной деятельности рассмотрели вопросы по реализации нацпроектов в дорожной, транспортной и строительной сферах. Как отметил глава администрации города Ростова-на-дону Алексей Логвиненко, благодаря национальным проектам в городе развиваются многие отрасли. А воплощение в жизнь масштабных планов меняют в лучшую сторону облик донской столицы. Он также подчеркнул, что работа по реализации национальных проектов в городе будет продолжена.

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