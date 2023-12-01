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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Ростове автобусы особо большого класса должны выйти на три маршрута до конца года

Автобусы «гармошка» выпустят на маршруты по Ростову-на-Дону в декабре

1 декабря 2023, 14:16
Фото: 1MI
В Ростове автобусы особо большого класса должны выйти на три маршрута до конца года
В Ростове автобусы особо большого класса должны выйти на три маршрута до конца года, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Автобусы «гармошка» обещают выпустить на линию до конца года. Департамент транспорта заявил, что восемь таких автобусов передадут из Москвы.

«Все машины будут соответствовать всем параметрам действующих контрактов по возрасту, доступной среде и наличию кондиционеров», — говорится в сообщении чиновников.

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Известно, что автобусы будут обслуживать три маршрута — это №16 и №71, третий пока не раскрывается. Они традиционно являются одними из самых загруженных.

В начале ноября администрация Ростова, отвечая на вопросы горожан, заявляла, что вопрос поставки автобусов «гармошка» находится на стадии согласования.

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