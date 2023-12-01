Что будет в Ростове с признанной экстремистской организацией секс-меньшинств

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Собеседник делится мнением, что признание ЛГБТ запрещенной экстремистской организацией — это правильное решение.
«До последнего времени представители этого движения постоянно пытались разжигать конфликты. То выходили куда-нибудь с флагом, то устраивали провокации, в том числе и на мероприятиях десантников. Было множество случаев, когда от их провокаций страдали обычные люди», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт добавляет, что представители этого движения аккуратно продвигали свои идеи под лозунгом «свободы» и в школах, и в институтах. А в Ростове, по его словам, до сих пор работают клубы, вход в которые разрешен только в определенной одежде, подчеркивающей принадлежность к меньшинству.
«Недавно мне звонили ребята и жаловались на такие клубы. Там хозяин-барин, заведение частное, вот и творит, что хочет. Думаю, что теперь подобные клубы будут недопустимы», — полагает эксперт.
Михайлов подчеркивает, что государство выступает за позицию сохранения семейных ценностей. Однако последователей у запрещенного движения остается еще предостаточно.
«И тут возникает другой вопрос. Не возникнет ли злоупотреблений и перегибов на фоне признания ЛГБТ экстремистским и запрещенным движением?» — опасается эксперт.