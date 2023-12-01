Что будет в Ростове с признанной экстремистской организацией секс-меньшинств

Эксперт добавляет, что представители этого движения аккуратно продвигали свои идеи под лозунгом «свободы» и в школах, и в институтах. А в Ростове, по его словам, до сих пор работают клубы, вход в которые разрешен только в определенной одежде, подчеркивающей принадлежность к меньшинству.