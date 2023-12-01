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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Что будет в Ростове после признания ЛГБТ экстремистским и запрещенным движением

Что будет в Ростове с признанной экстремистской организацией секс-меньшинств

1 декабря 2023, 15:03
Фото: Midjourney
Что будет в Ростове после признания ЛГБТ экстремистским и запрещенным движением
Верховный суд признал движение ЛГБТ запрещенной экстремистской организацией. Теперь власти Ростова должны будут закрыть городские клубы для меньшинств, которые по-прежнему работают в городе, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Собеседник делится мнением, что признание ЛГБТ запрещенной экстремистской организацией — это правильное решение.

«До последнего времени представители этого движения постоянно пытались разжигать конфликты. То выходили куда-нибудь с флагом, то устраивали провокации, в том числе и на мероприятиях десантников. Было множество случаев, когда от их провокаций страдали обычные люди», — отмечает Евгений Михайлов.

Эксперт добавляет, что представители этого движения аккуратно продвигали свои идеи под лозунгом «свободы» и в школах, и в институтах. А в Ростове, по его словам, до сих пор работают клубы, вход в которые разрешен только в определенной одежде, подчеркивающей принадлежность к меньшинству.

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«Недавно мне звонили ребята и жаловались на такие клубы. Там хозяин-барин, заведение частное, вот и творит, что хочет. Думаю, что теперь подобные клубы будут недопустимы», — полагает эксперт.

Михайлов подчеркивает, что государство выступает за позицию сохранения семейных ценностей. Однако последователей у запрещенного движения остается еще предостаточно.

«И тут возникает другой вопрос. Не возникнет ли злоупотреблений и перегибов на фоне признания ЛГБТ экстремистским и запрещенным движением?» — опасается эксперт.

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