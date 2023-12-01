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Денис Буцаев сообщил о запуске системы публичного учета ТКО

Денис Буцаев сообщил о запуске системы публичного учета ТКО

1 декабря 2023, 12:26
Фото: 1MI
Представители ППК «Российский экологический оператор» сообщили, что компания ввела в эксплуатацию новый инструмент — федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

Константин Цыганов, исполняющий обязанности главы Минприроды России, подписал приказ о запуске системы в эксплуатацию.

Как передает properm.ru со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева, федеральная система учета ТКО призвана обеспечить прозрачность отрасли обращения с отходами. Это, в свою очередь, позволит принимать решения, связанные с тарифным регулированием, техническим оснащением, инфраструктурным развитием. ППК «РЭО», являющаяся оператором системы, сможет агрегировать данные о состоянии отрасли.

В приказе Минприроды РФ указано, что сведения в данную систему должны вносить органы исполнительной власти российских субъектов, а также органы местного самоуправления, регоператоры по обращению ТКО, предприятия и ИП, работающие в этой сфере. Также этим будет заниматься Российский экологический оператор. Отмечается, что первично информация должна быть внесена в систему до 1 января 2024 года.

Отметим, ФГИС УТКО будет содержать данные о контейнерных площадках, количестве ТКО, зонах работы региональных операторов. Также в систему будет поступать информация об источниках образования отходов, объектах обращения с ТКО, схеме потоков отходов.

Основные задачи системы заключаются в том, чтобы обеспечить доступность, полноту и актуальность данных о текущем положении дел в отрасли обращения с отходами, о перспективах ее развития. Также ФГИС УТКО призвана повысить технологическую и экономическую эффективность процессов, связанных со сбором и транспортировкой отходов, их обработкой и утилизацией, обезвреживанием и захоронением. Система, которую запустил РЭО, позволит приблизиться к выполнению показателей, предусмотренных федеральным проектом по комплексной системе обращения с ТКО. Еще одна функция системы учета отходов — информационная поддержка проектов регионального и межрегионального уровня в части обращения с твердыми коммунальными отходами.

По словам замгендиректора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, система учета ТКО — это эффективный механизм контроля за данной отраслью в России.

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