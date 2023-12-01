Денис Буцаев сообщил о запуске системы публичного учета ТКО

Основные задачи системы заключаются в том, чтобы обеспечить доступность, полноту и актуальность данных о текущем положении дел в отрасли обращения с отходами, о перспективах ее развития. Также ФГИС УТКО призвана повысить технологическую и экономическую эффективность процессов, связанных со сбором и транспортировкой отходов, их обработкой и утилизацией, обезвреживанием и захоронением. Система, которую запустил РЭО, позволит приблизиться к выполнению показателей, предусмотренных федеральным проектом по комплексной системе обращения с ТКО. Еще одна функция системы учета отходов — информационная поддержка проектов регионального и межрегионального уровня в части обращения с твердыми коммунальными отходами.