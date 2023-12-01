Директор рынка «Темерник» заявил о гибели человека во время пожара в Ростове

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Издание со ссылкой на директора «Темерника» Шамиля Карабашева пишет, что якобы скончался 52-летний мужчина от сердечного приступа. Но никаких подтверждений этого нет.
«Он не работал на рынке. В момент ЧП находился рядом с пожаром», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что вещевой рынок горел на площади четыре тысячи квадратных метров. Возгорание началось вечером в четверг, а ликвидировали его в 6 часов утра в пятницу.
Всего к ликвидации огня привлекли более 100 специалистов. Что стало причиной возгорания, пока не раскрывается.