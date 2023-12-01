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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

Директор рынка «Темерник» заявил о гибели человека во время пожара в Ростове

Директор рынка «Темерник» заявил о гибели человека во время пожара в Ростове

1 декабря 2023, 07:32
Фото: rostovgazeta.ru
Директор рынка «Темерник» заявил о гибели человека во время пожара в Ростове
В Ростове-на-Дону в четверг крупный пожар на рынке «Темерник» унес жизнь одного человека, сообщает 1Rnd.

Издание со ссылкой на директора «Темерника» Шамиля Карабашева пишет, что якобы скончался 52-летний мужчина от сердечного приступа. Но никаких подтверждений этого нет.

«Он не работал на рынке. В момент ЧП находился рядом с пожаром», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Директор «Темерника» в Ростове сообщил, что накануне пожара ему поступали угрозы
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Напомним, что вещевой рынок горел на площади четыре тысячи квадратных метров. Возгорание началось вечером в четверг, а ликвидировали его в 6 часов утра в пятницу.

Всего к ликвидации огня привлекли более 100 специалистов. Что стало причиной возгорания, пока не раскрывается.

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