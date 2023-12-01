Директор «Темерника» в Ростове сообщил, что накануне пожара ему поступали угрозы

«Шамиль Карабашев рассказал, что последние 20 дней в соцсетях ему сыпались сообщения со страницы местного коммерсанта. Он грозился расправиться с директором, его семьёй и отобрать „Темерник“. А после начала пожара написал Карабашеву, что это он с друзьями устроил поджог. Теперь руководитель рынка намерен идти в полицию», — говорится в публикации.