Директор «Темерника» в Ростове сообщил, что накануне пожара ему поступали угрозы

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Напомним, что комплекс горел вечером в четверг и в ночь на пятницу на площади четыре тысячи квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать только к 6 часам утра.
Официальной информации о причинах пожара пока нет. Но Telegram-канал написал, что директору рынка якобы поступали до этого угрозы.
«Шамиль Карабашев рассказал, что последние 20 дней в соцсетях ему сыпались сообщения со страницы местного коммерсанта. Он грозился расправиться с директором, его семьёй и отобрать „Темерник“. А после начала пожара написал Карабашеву, что это он с друзьями устроил поджог. Теперь руководитель рынка намерен идти в полицию», — говорится в публикации.
Добавим, что никаких подтверждений этого нет, сейчас вся информация уточняется.