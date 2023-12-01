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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Директор рынка «Темерник» заявил о поступивших угрозах перед пожаром в Ростове

Директор «Темерника» в Ростове сообщил, что накануне пожара ему поступали угрозы

1 декабря 2023, 07:15
Фото: МЧС
Директор рынка «Темерник» заявил о поступивших угрозах перед пожаром в Ростове
В Ростове-на-Дону директору рынка «Темерник», где произошел крупный пожар, поступали угрозы, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что комплекс горел вечером в четверг и в ночь на пятницу на площади четыре тысячи квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать только к 6 часам утра.

Официальной информации о причинах пожара пока нет. Но Telegram-канал написал, что директору рынка якобы поступали до этого угрозы.

Появились кадры последствий страшного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
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Директор рынка «Темерник» заявил о поступивших угрозах перед пожаром в Ростове
Видео: МЧС

«Шамиль Карабашев рассказал, что последние 20 дней в соцсетях ему сыпались сообщения со страницы местного коммерсанта. Он грозился расправиться с директором, его семьёй и отобрать „Темерник“. А после начала пожара написал Карабашеву, что это он с друзьями устроил поджог. Теперь руководитель рынка намерен идти в полицию», — говорится в публикации.

Добавим, что никаких подтверждений этого нет, сейчас вся информация уточняется.

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